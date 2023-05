Regulamento vai sofrer alterações, acelerando o processo de recrutamento.

Vai ser mais fácil trabalhar numa comuna

Sindicatos, delegações do Sindicato das Cidades e Comunas Luxemburguesas (Syvicol, na sigla em francês) e a ministra do Interior, Taina Bofferding, chegaram a acordo para alterar o regulamento atualmente em vigor.

Com as alterações previstas, o processo de recrutamento no setor comunal será aligeirado e acelerado. Por exemplo, as pessoas interessadas em integrar a função comunal sob o estatuto de funcionário passam a ser dispensadas do teste de aptidão geral, que constitui atualmente a única condição de acesso tanto para a função pública, como para as comunas.

Segundo a ministra do Interior, esta medida vai permitir alargar o leque de candidatos que poderão ser empregados pelas comunas.



