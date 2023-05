Ministério do Interior elaborou um regulamento padrão para a instalação deste tipo de casa, que é mais barata, nas comunas do país.

Habitação

Luxemburgo abre as portas às 'mini-casas' para resolver falta de habitação

Henrique DE BURGO Ministério do Interior elaborou um regulamento padrão para a instalação deste tipo de casa, que é mais barata, nas comunas do país.

O Ministério do Interior elaborou um regulamento padrão para a instalação das 'mini-casas' nas comunas do país. A ministra da tutela, Taina Bofferding, refere em comunicado que, "após um pedido da sociedade civil, representada em particular pela Tiny House Community Luxembourg, e das comunas", decidiu disponibilizar às comunas este regulamento, que permite a instalação das chamadas "tiny house" no seu território.

Serão as "mini-casas" a solução para a habitação no Luxemburgo? São pequenas, mais baratas e podem ser montadas nos jardins de propriedades ou terrenos. Está em estudo a sua regulamentação para que possam ser instaladas nas comunas.

Esta medida surge como parte da solução ao crónico problema da habitação, respondendo também à grande procura por este tipo de habitação mais económica.

Com esta regulamentação, as comunas poderão decidir adaptar os seus regulamentos internos para ocupar os terrenos classificados como zona residencial também com esta alternativa.

A mini-casas têm como características serem removíveis e modulares, e com uma área de superfície inferior a 50 m2.



