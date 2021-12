É uma das regras da nova lei covid, mas ainda não há data prevista para a votação do diploma no Parlamento. Lei atual está em vigor até 18 de dezembro.

Vai receber mais de dez pessoas em casa? Passará a aplicar-se o CovidCheck 3G

O CovidCheck 2G (certificados de vacinação ou de recuperação da covid-19) vai entrar em vigor com a nova lei covid, apresentada na segunda-feira aos membros da Comissão parlamentar da Saúde.

O CovidCheck 2G (certificados de vacinação ou de recuperação da covid-19) vai entrar em vigor com a nova lei covid, apresentada na segunda-feira aos membros da Comissão parlamentar da Saúde.



Embora já sejam conhecidas as modalidades da nova lei, a ministra da Saúde, Paulette Lenert, salientou que o CovidCheck 2G não se aplica aos ajuntamentos em casa. Neste caso, quando se recebe mais de dez pessoas no domicílio aplica-se o regime do 3G, ou seja vacinado, recuperado ou testado à covid-19, sendo que os autotestes deixaram de ser válidos desde 1 de novembro.

O regime 2G vai ser obrigatório para os clientes de restaurantes, cafés e bares, mas também para todas as atividades desportivas ou culturais. No entanto há exceções para as atividades desportivas praticadas por jovens entre 12 anos e dois meses e 19 anos. Neste caso, aplica-se o CovidCheck 3G, ou seja estes jovens podem também recorrer ao teste à covid-19 (PCR ou de antigénio certificado por um profissional de saúde).

A partir de 15 de janeiro, entrará em vigor a obrigatoriedade de apresentar o CovidCheck 3G no local de trabalho. Segundo o Governo, o regulamento está em fase de finalização, uma vez que na semana passada foi encontrado um acordo com os parceiros sociais.

Os patrões passarão a ter uma base legal para estabelecer uma lista com os nomes das pessoas vacinadas e recuperadas da covid-19, uma forma de evitar que o empregado tenha de passar todos os dias por um controlo CovidCheck, para aceder ao seu local de trabalho.

Ainda não há data prevista para a votação da nova lei covid no Parlamento, sendo que a lei atual está em vigor até 18 de dezembro.

