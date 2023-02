Vai poder registar-se para votar nas Comunais no Festival das Migrações

No ano em que celebra 40 anos, o Festival das Migrações promete uma edição mágica em que até vai poder inscrever-se para votar nas eleições Comunais.

Madalena QUEIRÓS No ano em que celebra 40 anos, o Festival das Migrações promete uma edição mágica em que até vai poder inscrever-se para votar nas eleições Comunais.

Aumentar a participação política e cívica dos estrangeiros nas eleições comunais é uma preocupação do Comité da Ligação das Associações de Estrangeiros (CLAE). Para favorecer esta participação, este ano, há uma novidade no Festival das Migrações: um stand onde vai ser possível inscrever-se online para votar. Basta ter o seu Token consigo para o conseguir. Esta edição de aniversário que se realiza a 25 e 26 fevereiro conta com cerca de 400 stands de diversas organizações. O Festival vai decorrer do meio dia à meia noite de sábado e domingo das 12h00 às 20h00.



Depois de três anos de pandemia, o Festival regressa a casa à LuxExpo num espaço com mais 12.000 metros quadrados. O coordenador do festival, Alain Randresy, promete “uma nova dinâmica”.

CLAE quer ministério da Cidadania já no próximo Governo O objetivo é melhorar o acolhimento dos estrangeiros no Luxemburgo.

Outra das estreias desta edição é a criação de uma aldeia-mundo do festival, um espaço em que artistas em residência vão poder interagir e apelar ao envolvimento dos participantes. “Queremos dar a palavra a todas as migrações e às suas revindicações”, explica Pascal Zaourou, presidente do CLAE. Com este evento pretende-se “refletir a importância da diversidade cultural e social da atualidade”, sublinha.

Nesta edição n° 40, o Festival das Migrações, da Cultura e da Cidadania promete “uma edição especial” com o habitual Salão do Livro onde participaram muitos autores lusófonos e estrangeiros.

Há também muitas conferências onde se promovem debates sobre temas como a violência doméstica, a revolução no Irão, a Guerra na Ucrânia ou o problema da habitação.

Porque “um mundo melhor é possível”, diz Alain Randresy.

