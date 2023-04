O projeto deverá estar concluído em 2029.

Vai nascer um Centro de Formação Profissional em Bonnevoie

O Centro Nacional de Formação Profissional Contínua (CNFPC) vai ter nova casa no Luxemburgo.

Em resposta parlamentar conjunta às dúvidas sobre o assunto dos deputados do CSV Martine Hansen e Marc Lies, os ministros da Mobilidade e Obras Públicas, François Bausch, e da Educação, Claude Meisch, deram mais detalhes sobre o projeto que vai instalar-se em Bonnevoie.

Neste momento, o projeto de lei para o financiamento do projeto está em fase de preparação e os "processos de obtenção das autorizações estão a ser finalizados", adiantam o governantes, sendo que a apresentação desse projeto "está prevista para o verão de 2023".

Se correr como o previsto, "prevê-se que os trabalhos de construção propriamente ditos no final de 2024, se a lei de financiamento foi aprovada", pode ler-se no documento.

Os deputados questionaram os ministros em relação à pertinência da construção e o Governo argumenta que se trata, sobretudo, de aumentar a presença do CNFPC no centro do país. "O CNFPC está localizado em Esch-sur-Alzette (nas localidades de Sommet, Belval, Terres Rouges e Strassen) e Ettelbruck (em Ettelbruck e Colmar-Berg)", esclarecem.

O objetivo passa por "completar a oferta do CNFPC no centro do país" e. por isso, "o Ministério da Educação Nacional, da Infância e da Juventude elaborou um programa de requisitos para a criação de um novo CNFPC no atual edifício LTB", justificam.

O início de atividades do novo centro só está previsto para o final da década, em setembro de 2029.



