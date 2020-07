O orçamento destinado ao Palácio grão-ducal para o ano de 2021 deverá ser revelado no outono.

Vai haver mais mudanças no Palácio grão-ducal

Segundo o primeiro-ministro Xavier Bettel, que foi recentemente ao Parlamento falar sobre o relatório Waringo, relacionado com a gestão financeira da corte grã-ducal, uma das novidades é a criação da Maison du Grand-Duc.

Criada por decreto grão-ducal e em termos de funcionamento, a Maison du Grand-Duc vai ser gerida pelo marechal da corte, cargo que é ocupado desde 1 de julho por Yriko Backes. A primeira mulher marechal vai ter um papel mais interventivo e deverá, no futuro, ser assessorada por um comité de gestão composto por altos funcionários.

A curto-médio prazo, o macharelato deverá passar a ser considerado como uma administração do Estado, anunciou ainda o primeiro-ministro. Outra novidade recomendada no relatório Waringo diz respeito aos funcionários da corte, que vão ser reafetados à Função Pública, e o processo de recrutamento vai ser feito de forma mais transparente, garantiu Xavier Bettel.

Quanto ao orçamento destinado ao Palácio grão-ducal para o ano de 2021 deverá ser revelado no outono. As atividades oficiais do chefe de Estado, financiadas pelos contribuintes, vão ser separadas das atividades privadas do soberano.

