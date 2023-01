Esta quinta-feira é marcada por fortes perturbações ferroviárias que afetam as ligações entre os dois países, em especial as que são garantidas pelos TER. Veja quais os comboios que vão circular, incluindo para regressar a casa.

Vai fazer Luxemburgo-Metz-Nancy esta quinta? Veja os poucos comboios que vão circular

Redação Esta quinta-feira é marcada por fortes perturbações ferroviárias que afetam as ligações entre os dois países, em especial as que são garantidas pelos TER. Veja quais os comboios que vão circular, incluindo para regressar a casa.

A greve geral desta quinta-feira, em França, contra o projeto de alteração da lei das pensões e da idade da reforma do governo, está a ter um forte impacto nos transportes públicos, incluindo nas ligações com o Luxemburgo.

Desde quarta-feira ao final da tarde que o tráfego ferroviário tem sido afetado, com o cancelamento e atraso de comboios, e a situação deverá prolongar-se até amanhã, sexta-feira, até às 8h, segundo as informações da SNCF. Estas perturbações atingem também as ligações com o Luxemburgo e os trabalhadores transfronteiriços.



Esta quinta-feira, deverá circular, em média, apenas um TER em cada dez, a nível nacional. Na Lorena e em toda a região da Grand Est, "não haverá tráfego ferroviário, exceto no corredor da Lorena", refere a SNCF.

Os horários dos poucos comboios que irão circular na rota Nancy-Metz-Luxemburgo foram publicados esta quarta-feira à tarde.

Não está prevista a circulação de comboios diretos entre Nancy e o Luxemburgo, em nenhum dos sentidos, estando programados apenas quatro comboios entre Nancy e Metz, ao longo do dia (às 6h20, às 7h20, 16h50 e 17h50).

Entre Metz e o Luxemburgo, apenas cinco comboios circularam durante a manhã. E só voltarão a fazer a ligação entre a cidade francesa e a capital do Grão-Ducado a partir das 16h, estando previsto saírem os comboios das 16h03, às 16h29, 17h e 18h31. Os TER que vão circular durante a tarde não param em Metz-Nord, Woippy, Maizières, sendo que o das 16h03 também não para em Howald e o das 16h29, 17h e 18h31 não para em Hettange-Grande.

No sentido Luxemburgo-Metz foram realizados quatro comboios de manhã e está prevista a circulação, a partir da tarde, dos comboios das 15h58, 16h58, 17h16, 17h39 e 18h09.

Três comboios deverão fazer a ligação entre Metz e Nancy no final do dia e à noite, às 16h58, 18h e 22h25.

Paralelamente, haverá várias ligações asseguradas por autocarros. Para saber todos os horários, clique aqui.

Os comboios entre Longwy e o Luxemburgo deverão funcionar normalmente ao longo do dia.

