Cientistas defendem que alterações climáticas podem vir a provocar migrações em massa.

Vagas de calor vão ser mais frequentes

Enquanto países como o Luxemburgo, França, Bélgica e Alemanha são afetados por uma vaga de calor extremo, Portugal tem tido temperaturas abaixo do normal para a época. Para muitos cientistas, são fenómenos que se tendem a agravar e que provam que existem alterações climáticas. De acordo com Stefan Rahmstorf, do Instituto alemão de Pesquisa dos Impactos no Clima de Potsdam, citado pelo Deutsche Welle, "os recordes mensais de calor em todo o mundo acontecem com uma frequência cinco vezes maior na atualidade do que ocorreriam em condições climáticas estáveis". "Esse aumento do calor extremo é exatamente como previsto pelos climatólogos e ocorre como consequência do aquecimento global, gerado pelo aumento dos gases causadores do efeito estufa, como os que advêm da queima de carvão, petróleo e gás", observou o cientista.

Já Francisco Rodrigues, do site Best Weather, afirmou que “a evolução dos padrões, à medida que derrete o gelo no Ártico, contribui para uma diminuição do vento”. Ao Contacto, o meteorologista português explicou que “a atmosfera fica bloqueada” e que é um dos fatores para fazer perdurar os fenómenos extremos. Segundo as previsões do Best Weather, as temperaturas vão continuar elevadas no Luxemburgo começando a descer suavemente a partir da próxima semana. “Estamos a ter um bloqueio da pressão atmosférica e o vento vindo de África leva o calor para o norte da Europa”.

Uma posição ratificada por Dim Coumou, da Universidade Livre de Amsterdão, que sustenta que o derretimento do gelo do Ártico afeta a circulação atmosférica, possibilitando a ocorrência de calores extremos. "Análises de dados demonstram que a circulação durante o verão nas latitudes médias do Hemisfério Norte, que normalmente se encaminha para o Leste, desacelerou". Isso facilita que “alguns poucos dias de sol se transformem em perigosas ondas de calor", afirmou ao Deutsche Welle.

Em relação a Portugal, de acordo com as previsões, Francisco Rodrigues diz que só a partir de meados de julho é que o país terá temperaturas consideradas normais para época.

Nunca houve tão pouco gelo no Ártico

Se na Europa Ocidental vários países pouco habituados a temperaturas tão extremas enfrentam a vaga de calor, o fenómeno das alterações climáticas está a tornar certas regiões inóspitas do planeta habitáveis. É o caso de algumas áreas desertas da Sibéria e partes da Rússia asiática que se estão a tornar habitáveis como mostrou um novo estudo agora divulgado. Francisco Rodrigues referiu que já há também estudos encomendados pela Rússia sobre a viabilidade de novos trajetos que tornem mais barato o comércio por via marítima através de zonas do Ártico que dantes estavam congeladas.

Mas não é propriamente uma boa notícia. Isso pode motivar uma migração em grande escala, já que outras regiões mais povoadas vão ficar demasiado quentes com a subida das temperaturas. De acordo com a Science Alert, citada pelo Observador, até 2100, é possível que as temperaturas subam tanto que as zonas atualmente demasiado frias para a sobrevivência humana passem a ser mais amenas e suportáveis. No artigo do Instituto russo Sukachev da Floresta, publicado na Environmental Research Letters, foram utilizados modelos que permitiram prever quais vão ser as condições de habitabilidade na Sibéria nas próximas décadas. Descobriram que, a partir de 2080, as temperaturas podem ter aumentado entre 3,4ºC e 9,1ºC durante o inverno e entre 1,9ºC e 5,7ºC durante o verão. E perceberam que a área coberta por permafrost– terra permanentemente congelada nas regiões próximas ao Ártico – diminuiria de 65% para os 40%.

Ou seja, apesar de algumas regiões permanecerem inabitáveis com o aquecimento global, estes valores podem vir a traduzir-se numa maior área habitável para longas estadias (15% maior do que na atualidade). Este fenómeno traduz más notícias. Enquanto a Sibéria se for tornando mais habitável para os humanos, outras regiões do planeta vão tornar-se demasiado quentes ou ficar inundadas por causa do aumento do nível médio da água do mar.

Este estudo foi publicado quando se acaba de descobrir que a Gronelândia registou temperaturas 4,4ºC superiores ao normal ao longo desta semana. Os dados do Centro Nacional de Dados de Neve e Gelo indicam que nunca se registou uma extensão do gelo sobre o Oceano Ártico tão baixa em meados de junho como em 2019.

