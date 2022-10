A quarta vacinação não está a ser “um grande sucesso”, de acordo com o diretor da Saúde, razão pela qual será importante seguir de perto a evolução do aumento das infeções.

Covid-19. Vaga no outono será mais “modesta”

Sem surpresas, os especialistas antecipam uma nova vaga de casos de covid-19 neste outono, mas, segundo a Direção da Saúde, o surto deverá ser mais “modesto” do que os anteriores.

Reunido com os deputados da comissão parlamentar da saúde, o diretor da Saúde, Jean-Claude Schmit, falou das previsões para os próximos meses.

Se, neste momento, há cerca de duas dezenas de pessoas hospitalizadas nos cuidados normais e duas nos cuidados intensivos, devido ao novo coronavírus, as previsões apontam para que, em pleno surto, o número de internados suba para 50 nos cuidados normais e para 10 nos intensivos. São números que mesmo assim ficarão bastante abaixo dos números registados no pico da crise sanitária.

Questionado sobre a disponibilidade de vacinas, o diretor da saúde assegurou que as reservas estão “bem cheias”. A quarta vacinação não está a ser “um grande sucesso”, de acordo com o responsável, razão pela qual será importante seguir de perto a evolução do aumento das infeções no outono e no inverno.



