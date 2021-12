Uma onda de frio atingirá o Luxemburgo com a aproximação do Natal e Ano Novo. O Météolux prevê que as temperaturas baixem até aos -6°C.

Metereologia

Vaga de frio no Luxemburgo no Natal

Redação Uma onda de frio atingirá o Luxemburgo com a aproximação do Natal e Ano Novo. O Météolux prevê que as temperaturas baixem até aos -6°C.

A neve deverá surgir na manhão da véspera do Natal. Para os próximos dias prevê - se o regresso do frio no Luxemburgo.

Não se prevê uma vaga de neve, mas apenas alguns flocos deverão cair até ao próximo dia 25 de Dezembro. As temperaturas descerão a partir de segunda-feira, mas é realmente a partir de terça-feira que a onda de frio se terá instalado no Luxemburgo. A Météolux prevê temperaturas negativas de até -5°C de manhã e à tarde os termómetros não deverão ultrapassar os 2°C .

Prevê-se que quarta-feira seja o dia mais frio: a estação meteorológica prevê temperaturas entre -6° e -4°C pela manhã e entre 0 e 2°C pela tarde. Finalmente, está prevista uma leve queda de neve para a noite de 23 a 24 de Dezembro e para a manhã de 24 de Dezembro. As temperaturas aumentarão um pouco, com temperaturas entre -3 e -1°C de manhã e entre 1 e 3°C à tarde.







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.