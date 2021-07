Luxemburgo. 70% das pessoas com mais de 18 anos já tomaram pelo menos uma dose da vacina

A campanha de vacinação no Grão-Ducado continua a avançar mas "ainda não é o suficiente para ultrapassar a crise", diz o Governo.

Ana Patrícia CARDOSO

Na segunda-feira, 19, o Ministério da Saúde utilizou as redes sociais para comemorar um marco importante na campanha da vacinação que decorre há largos meses no Grão-Ducado. 70% da população adulta (mais de 18 anos) tem pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19.

Segundo o ministério, a "taxa de adesão de quem recebeu o convite foi de 60%", até agora. Apesar dos esforços para acelerar a vacinação e atingir a imunidade de grupo, o ministério afirma que ainda "não é suficiente para ultrapassar a crise".

Olhando para as idades, a faixa etária entre os 70 e 79 anos é a apresenta maior avanço, com 80% da população com a vacinação completa. Metade dos jovens, 51%, (dos 18 aos 24 anos) já tem pelo menos uma dose.

Até ontem, 299.764 pessoas tinham já a vacinação completa. Para quem ainda não se inscreveu, pode consultar o site oficial para agendar horário.

