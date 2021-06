Rastreio dos efeitos secundários após a toma da vacina não é garantido no caso de um residente que decida ser vacinado noutro país, diz ministra da Saúde.

Vacinas covid-19 no estrangeiro são possíveis, mas Lenert diz que é preciso medir consequências

Face ao crescente número de empresas que promovem pacotes turísticos de viagens onde se inclui a toma de vacinas contra a covid-19, a ministra da Saúde, Paulette Lenert, alerta que é preciso medir as consequências da compra destes pacotes. A informação surge numa resposta parlamentar recente.

Num artigo de março passado o Contacto dava conta de uma agência de viagens na Alemanha que vendia pacotes de viagens à capital russa, Moscovo, onde se incluía a toma das duas doses da vacina russa Sputnik V por um custo de 1.990 euros.

Paulette Lenert reitera que o Luxemburgo lançou a campanha de vacinação dos residentes onde é possível seguir a evolução de certos efeitos secundários. Um rastreio que não é garantido no caso de um residente que decida ser vacinado noutro país, esclarece.

Apesar de o certificado europeu digital covid - que deverá entrar em vigor em julho - incluir quem se desloca ao estrangeiro para a toma de vacinas, a ministra da Saúde diz no entanto que serão tidas em conta apenas as autorizadas pela Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla inglesa), das quais a Sputnik V não faz parte.

Até à data estão apenas aprovadas na UE quatro marcas de vacinas: a Pfizer/Biontech, Moderna, AstraZeneca e a Janssen. Mas as autoridades luxemburguesas estudam a possibilidade de reconhecer a vacina russa, confirmou Paulette Lenert na resposta parlamentar.

Na resposta parlamentar, a responsável pela pasta da Saúde refere ainda que até à data o Governo não recebeu pedidos de autorização de agências de viagens do Grão-Ducado para organizar este tipo de deslocações.

E lembra que a vacinação no Luxemburgo dará inclusive acesso ao certificado europeu digital covid já a partir de 1 de julho. Em paralelo com o europeu, o Luxemburgo prepara-se também para lançar o seu próprio passe covid-19.

