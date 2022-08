Número de casos tem aumentado de forma constante no país.

Monkeypox

Vacinas contra a varíola dos macacos chegam este mês ao Luxemburgo

O Luxemburgo vai receber 1.400 doses da vacina Imvanex contra a varíola dos macacos já em agosto, informou o Ministério da Saúde na sexta-feira.



O Conselho Superior de Doenças Infeciosas (CSMI) está já a preparar "as recomendações para a campanha de vacinação que começará assim que as vacinas forem entregues", avançou também o ministério.



A UE encomendou 109.000 doses para o bloco europeu à empresa farmacêutica dinamarquesa Bavarian Nordic.

Na semana de 20 a 27 de julho foram registados 23 casos do vírus Monkeypox no Luxemburgo, segundo os últimos números divulgados pelo ministério, um aumento de nove em relação à semana anterior.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o vírus uma "emergência de saúde pública de interesse internacional" em comunicado no último fim de semana. A maior parte das infeções está na Europa, disse a OMS, com casos centrados "principalmente entre homens que fazem sexo com homens".

No início desta semana, a OMS alertou também que as vacinas, só por si, não impedem a propagação do vírus, pedindo aos indivíduos em risco que tomem medidas para se protegerem.



É recomendado lavar as mãos regularmente com sabão, evitar sexo desprotegido e compartilhar roupas de cama ou toalhas com pessoas infetadas ou qualquer pessoa que tenha estado em contacto com uma pessoa infetada, aconselhou o Ministério da Saúde do Luxemburgo.

