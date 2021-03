Ministério Público abriu esta quarta-feira uma investigação aos casos de vacinação indevida no país. Henri Grethen faz parte dos casos.

Vacinas. "Caso Grethen é escandaloso e discrimina funcionários das limpezas", diz déi Lénk

O partido déi Lénk qualifica como "escandaloso" o caso do responsável dos lares da Cidade do Luxemburgo, Henri Grethen, que tomou a vacina contra a covid-19 de forma indevida, antes do tempo. A tomada de posição surge um dia após o Ministério Público ter aberto uma investigação aos casos de vacinação indevida no país, do qual Henri Grethen faz parte.

Numa nota divulgada esta quinta-feira às redações, o partido de esquerda lembra que os lares da autarquia da capital têm o estatuto de estabelecimento público, sob tutela da comuna. Nesse sentido, o déi Lénk apresentou uma questão urgente sobre o 'caso Grethen' à burgomestre da capital, Lydie Polfer, que deverá fazer parte da ordem de trabalhos da reunião comunal agendada para 29 de março.

Ao contrário de Henri Grethen, que "não hesitou em aproveitar a sua condição de responsável pelos lares da capital para fazer parte das primeiras pessoas vacinadas contra covid-19", o déi Lénk, lembra que os funcionários do setor das limpezas ainda continuam à espera de ser vacinados, apesar de estarem na linha da frente. A mesma crítica tinha sido feita pelo presidente do Partido Pirata, Sven Clement, o autor da queixa no Ministério Público sobre os casos de vacinação indevida no Grão-Ducado.

Por essa razão, além "escandaloso", o déi Lénk diz que é também "um novo exemplo das muitas discriminações estruturais sofridas pelos trabalhadores das limpezas, principalmente mulheres estrangeiras que falam português, muitas vezes afrodescendentes".

E lembra que Henri Grethen é também um dos responsáveis pela externalização de funcionários de limpeza dos lares da capital, desde 2015, para a empresa Dussmann, como forma de reduzir custos. O organismo presidido pelo antigo ministro do DP pediu publicamente desculpas esta terça-feira.

Para além deste caso houve outros semelhantes de vacinação indevida, nomeadamente entre os membros do conselho de administração dos Hospitais Robert Schuman (HRS) e no Hospital do Norte.

