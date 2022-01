O pedido é feito pelo Diretor da Saúde, Jean-Claude Schmit que alerta para as longas filas para os testes PCR devido à variante Omicron que "está em todo o lado". A linha telefónica também já está em rutura mas vai ser reforçada.

“Vacinados que estiveram em contacto com infetados devem fazer teste rápido” e não PCR

O pedido é feito pelo Diretor da Saúde, Jean-Claude Schmit que alerta para as longas filas para os testes PCR devido à variante Omicron que "está em todo o lado". A linha telefónica também já está em rutura mas vai ser reforçada.

Com as novas infeções diárias a subirem em flecha, cerca de 2000 casos foram registados quinta-feira, no Luxemburgo, a pressão sobre os testes PCR é enorme, reconheceu ontem o Diretor da Saúde, Jean-Claude Schmit, numa conversa no espaço “Health Facebook” para responder às dúvidas dos residentes, naquela rede social.



A prova são já as “longas filas de espera” para a realização destes testes de rastreio nos laboratórios, e os tempos de espera dos resultados, motivadas pela grande afluência de pessoas, potencialmente infetadas com covid-19, e falta de recursos humanos nos locais de testagem, alertou citado pela RTL.

"A Omicron está agora em todo o lado", reconheceu o responsável perspetivando que nos próximos dias o número de infeções pela covid-19 continue a subir.

Perante esta situação, há que economizar os testes PCR, para os casos mais urgentes, pede Jean-Claude Schmit.

Razão pela qual, aconselha agora os residentes já vacinados que estiveram em contacto com um caso positivo, para realizar um teste antigénico, em vez de se deslocarem aos locais de testagem do PCR.

“Com 2000 casos por dia o rastreamento de contactos é incontrolável” A ministra da Saúde, Paulette Lenert assume hoje em entrevista ao L'Essentiel a dificuldade do rastreamento dos contactos covid-19 e admite que a vacinação obrigatória é um assunto “complicado”.

Jean-Claude Schmit declarou também que a linha telefónica direta do Ministério da Saúde para os doentes covid-19 já está sem capacidade para atender todas as chamadas, devido à avalanche de chamadas. Contudo, na próxima segunda-feira esta equipa irá ser reforçada com mais 50 funcionários, ao mesmo tempo que o ministério e os laboratórios procuram mais pessoal qualificado para recolher as amostras dos testes PCR.

