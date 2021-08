A toma da segunda dose da vacina anticovid pelo primeiro-ministro gerou interrogações. Isto, porque para quem já esteve infetado com o vírus a recomendação é de uma dose única. As explicações.

Porque Xavier Bettel foi vacinado duas vezes?

A toma da segunda dose da vacina anticovid pelo primeiro-ministro gerou interrogações. Isto, porque para quem já esteve infetado com o vírus a recomendação é de uma dose única. As explicações.

(Por Marie Dedeban) Duas doses! Quatro meses após ter recebido a sua primeira dose, o primeiro-ministro recebeu uma segunda injeção da vacina anticovid, na quinta-feira passada. Agora, Xavier Bettel como mais de 385 mil residentes no Luxemburgo pode apresentar o seu calendário de vacinação completo.

O largo período entre as duas doses é explicada porque, sete semanas após a primeira dose, o primeiro-ministro testou positivo à covid-19. Ficou infetado, doente e foi internado, num estado "sério, mas estável" a 27 de junho. Teve alta hospitalar do CHL quatro dias depois.

Como já tinha acontecido por ocasião da primeira toma, o primeiro-ministro do Luxemburgo divulgou nas redes sociais uma imagem sua após ter recebido a segunda dose da vacina, incentivando os residentes a seguir-lhe o exemplo e dirigirem-se ao Centro Victor Hugo, ao médico de família ou ao Impf-Bus, o autocarro com a equipa móvel de vacinação contra a covid.

Primeiro-ministro recebe segunda dose da vacina anticovid-19 No Luxemburgo, o reforço vacinal com uma segunda dose é opcional para as pessoas recuperadas desta doença que é provocada pela infeção do novo coronavírus (SARS-CoV-2).

E a vacina após a infeção?

Mas, Xavier Bettel esteve infetado com o vírus da pandemia, e nestes casos a recomendação é de uma toma única da vacina. Porque levou então o primeiro-ministro, uma segunda dose?

Embora não seja obrigatório, esta segunda injeção pós-infeção covid é, no entanto, “recomendada” pelas autoridades de saúde. “No caso particular de uma infeção que ocorra entre uma primeira e uma segunda dose da vacina, recomenda-se o fim do esquema de vacinação realizado”, declara ao Wort Françoise Berthet, vice-diretora médica e técnica do Conselho Superior de Doenças Infeciosas (CSMI, sigla original).

Esta médica explica que, na realidade, foram registados "casos de reinfeção, alguns graves", semelhantes ao caso do primeiro-ministro, sem no entanto, especificar quantos.

Mesmo com vacinação completa há risco de contaminação, diz Paulette Lenert Luxemburgo vai aplicar o cruzamento de vacinas e administrar terceiras doses do fármaco contra a covid-19, anunciou esta quinta-feira o Executivo grão-ducal.

"Não sabemos se a infeção após a primeira dose age como uma segunda ou não", continua ela. Porém, uma segunda injeção daria, segundo ela, "uma chance maior de proteção contra as formas graves da doença".



“Não sabemos se a infeção que surge após a primeira dose da vacina, age como uma segunda dose ou não”, diz Françoise Berthet. Pelo que, uma segunda injeção permite uma maior proteção contra as formas graves da doença".

A mistura de vacinas foi necessária?

Xavier Bettel optou deliberadamente receber a primeira dose da vacina da AstraZeneca, a 6 de maio, e desta vez o primeiro-ministro recebeu "uma vacina de RNA mensageiro", indica o serviço de comunicação do chefe de governo. Mais especificamente uma dose da Pfizer, beneficiando assim de uma mistura de vacinas "recomendada pela CSMI". “O primeiro-ministro ultrapassou o tempo máximo entre as duas doses de Vaxzevria [AstraZeneca, ndr.]", fixado em 12 semanas, indicam os seus colaboradores.

Por outras palavras, se Xavier Bettel não tivesse adoecido poucos dias antes de receber a segunda dose da vacina, também "teria tido a opção de escolher entre o soro AstraZeneca e os outros", sublinha Frank Genot.



Como é possível Xavier Bettel estar hospitalizado se já tomou uma dose da vacina? Por causa da vacina Astrazeneca que é "menos eficaz" e da variante delta, explica Thérèse Staub, diretora do Serviço Nacional de Doenças Infeciosas do CHL, em vídeo, ao Luxemburger Wort. Veja com atenção.

Bettel está agora totalmente imune?

Tal, como as outras 385.634 pessoas que possuem já o esquema de vacinação completo no Luxemburgo (até o momento), Xavier Bettel ainda corre o risco de contrair uma infeção respiratória, apesar de tudo. Como foi o caso em junho passado...

No último relatório semanal, o Ministério da Saúde, indica que 24,1% das pessoas que testaram positivo, entre 9 e 15 de agosto, tinham o esquema vacinal completo. O mesmo aconteceu com 33,3% das pessoas internadas em cuidados normais e 16,7% dos pacientes em cuidados intensivos, nesta semana.

No entanto, a vacinação evita que os residentes desenvolvam "uma forma grave de covid", lembram as autoridades sanitárias, sobretudo porque parecem "eficazes contra as variantes", especifica o médico Gérard Schockmel.

"Estado grave, mas estável". Bettel vai continuar hospitalizado O ministro das Finanças, Pierre Gramegna, fica encarregado temporariamente da liderança do Executivo.

Sobre a possibilidade de uma quarta vaga no outono, o especialista em doenças infeciosas dos Hospitais Robert-Schuman perspetiva que, na maior parte dos casos serão "ainda os jovens que serão infetados e geralmente desenvolvem uma forma leve da infeção". Por outro lado, “pessoas não vacinadas ou que não receberam o número de doses recomendado também estarão em maior risco”.

Tradução Paula Santos Ferreira

