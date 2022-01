"Dizer que a vacinação obrigatória é a resposta para todos os problemas é muito simplista", afirmou o Primeiro-Ministro, que quer uma decisão aprovada por maioria e assente em questões científicas e não políticas. Parecer do grupo de especialistas deverá estar pronto ainda esta semana.

Vacinação obrigatória. Oito dias para discutir, a mais difícil decisão em oito anos

Paula DE FREITAS FERREIRA "Dizer que a vacinação obrigatória é a resposta para todos os problemas é muito simplista", afirmou o Primeiro-Ministro, que quer uma decisão aprovada por maioria e assente em questões científicas e não políticas. Parecer do grupo de especialistas deverá estar pronto ainda esta semana.

O debate sobre a vacinação obrigatória no Luxemburgo vai ter lugar dentro de oito dias no Parlamento, prometeu Xavier Bettel. Uma decisão controversa que levou o Primeiro-Ministro a confessar que este será um marco no seu mandato. A discussão parlamentar, que foi pedida a 29 de dezembro, deverá assim ter lugar na próxima "quarta ou quinta-feira", avançou Bettel.

"Em oito anos, esta será uma das decisões mais difíceis em que participarei e que deve ficar decidida", disse o Primeiro-Ministro aos deputados na terça-feira, ao concluir o seu discurso sobre a introdução da vacinação obrigatória no Luxemburgo.

E porquê? Porque "é uma questão ética. É uma questão difícil", acrescentou, citado pela RTl.

Nas palavras que dirigiu aos eurodeputados, Bettel lembrou também que a decisão deverá ser tomada tendo como base "factos médicos; ouvindo virologistas e cientistas e analisando as questões éticas e legais e todas as outras facetas", explicou.

"Passar uma imagem de coesão", pede Bettel

O objetivo, sublinhou o Primeiro-Ministro, é "passar uma imagem de coesão" sobre a abordagem a ter em relação ao novo coronavírus. E é por isso que tem apelado a uma maioria no voto a favor da vacinação obrigatória no Luxemburgo.

"Gostaria que tivéssemos um amplo consenso no Parlamento: 31-29 seria uma vergonha", estimou. Feitas as contas, isso significa que os 31 membros da maioria do Governo votariam a favor e os 29 da oposição contra.

A vacinação obrigatória é uma decisão que não recolhe o parecer favorável de todos os cidadãos, por outro lado é apoiada por instituições como a Federação dos Hospitais, a Faculdade de Medicina ou a COPAS.

O principal partido da oposição, o CSV, quer que a obrigação da vacina seja decidida rapidamente, mas o Primeiro-Ministro prefere o consenso à rapidez. E uma decisão baseada em dados científicos.

Por isso, o Governo constituiu uma equipa de cinco especialistas independentes para responder às principais questões fundamentais sobre a vacinação obrigatória contra a covid-19 no Luxemburgo.

Parecer dos especialistas deverá chegar esta semana

Uma lista de perguntas essenciais foi elaborada pelo Executivo e entregue ao grupo de peritos. Essa informação servirá de base para a discussão com os deputados na próxima semana.

Xavier Bettel disse, também na terça-feira, que esses trabalhos de preparação estão a correr bem. "Esperamos ter, esta semana, um parecer", afirmou. Assim que o parecer estiver pronto, os especialistas pretendem apresentá-lo aos deputados da Comissão de Saúde.

No discurso de terça-feira aos deputados, Battel deixou ainda um recado, principalmente dirigido ao CSV: "Não aceito que me digam: 'sou pela obrigação de vacinação. Ponto'. Quero saber o que é que isso significa. Quero saber para quem [a vacinação obrigatória]? Para que faixas etárias? A primeira pergunta é: Precisamos disso? Essa é a pergunta que gostaríamos que fosse decidida pelas pessoas que não fazem política, mas que conhecem o assunto", afirmou Xavier Bettel.

"Dizer que a vacinação obrigatória é a resposta para todos os problemas é muito simplista" frisou. “Todos sabemos que a vacinação não é garantia de que o vírus desaparecerá da noite para o dia”, mas "poderá ser mais uma forma de ajudar a reduzir formas graves da doença", disse Bettel.





