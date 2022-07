Declaração vem no seguimento do parecer dos peritos sobre a vacina contra a covid-19.

Covid-19

Vacinação obrigatória. Governo faz declaração no Parlamento

Diana ALVES Declaração vem no seguimento do parecer dos peritos sobre a vacina contra a covid-19.

(Com redação)

É o ponto forte da sessão pública desta quarta-feira. O Governo faz esta quarta-feira uma declaração na Câmara dos Deputados sobre o parecer complementar do grupo de peritos relativamente à vacinação obrigatória contra a covid-19.

A sessão pública desta quarta-feira tem início marcado para as 14h00. O debate com os deputados sobre a matéria acontece na quinta-feira.



O Executivo já fez saber, na semana passada, que não tenciona avançar com a obrigatoriedade da vacina para determinados grupos, pelo menos para já. No seu parecer complementar, o grupo de especialistas recomendou a vacinação obrigatória para as pessoas a partir dos 50 anos, visto que serão cerca de 30.000 os residentes deste grupo etário que ainda não estão imunizados.

Luxemburgo não vai ter vacinação obrigatória (por enquanto) No entanto, estão a ser redigidos textos sobre o tema para o caso de ser necessário fazê-lo mais tarde.

Outra das recomendações do grupo ad hoc prende-se com os profissionais da saúde. Os peritos entendem que estes devem ser obrigados a revelar se estão vacinados ou não. Para já, o Executivo de Xavier Bettel não pretende implementar estas medidas por considerar que a situação atual não o justifica.

Mas o parecer dos peritos não foi em vão. O Executivo decidiu preparar dois projetos de lei – um que estipula a vacinação obrigatória para as pessoas com mais de 50 anos e outro sobre a vacinação dos profissionais de saúde –, para que o Luxemburgo possa avançar com essas medidas se houver um agravamento da situação pandémica.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.