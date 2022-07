Tema vai a debate na próxima semana no Parlamento.

Vacinação obrigatória. Deputados reticentes com recomendações dos peritos

Diana ALVES Tema vai a debate na próxima semana no Parlamento.

(Artigo atualizado às 11h com o recente anúncio da conferência de imprensa governamental, marcada para esta sexta-feira.)

Os deputados luxemburgueses não parecem estar convencidos com a recomendação dos peritos que foi conhecida esta semana.

A Câmara dos Deputados começou ontem [quinta-feira] a preparar o debate sobre a vacinação obrigatória contra a covid-19, marcado para a próxima quinta-feira.

Esta sexta-feira o Governo deverá divulgar mais detalhes sobre o tema numa conferência de imprensa a partir das 14 desta sexta-feira, após a reunião do Conselho de Ministros.

O grupo de peritos a quem o Executivo pediu o parecer complementar sobre a vacinação obrigatória foi ouvido ontem pelas comissões da justiça e da saúde e, segundo o Parlamento, os deputados não ficaram satisfeitos com as explicações.

De acordo com uma nota divulgada no final da reunião, uma das principais questões em cima da mesa prende-se com a idade a partir da qual os peritos defendem que a vacina seja obrigatória: 50 anos. Os deputados quiseram saber o porquê deste limite. Para os peritos, a explicação é simples: as pessoas internadas nos cuidados intensivos são mais velhas do que as pessoas tratadas nos cuidados normais.

Mas, a resposta parece não ter sido suficiente aos olhos dos parlamentares. Segundo a RTL, a deputada Carole Hartmann, do DP, terá destacado que a vacinação obrigatória só será realmente útil num dos sete cenários traçados pelos peritos, isto é, quando for atingida uma determinada percentagem de hospitalizações nos cuidados intensivos.

Já a presidente do grupo parlamentar do Déi Gréng, Josée Lorschée, considera o tema complexo, nomeadamente devido às implicações que tem em termos dos direitos humanos fundamentais, razão pela qual os deputados pediram ao Governo para que o debate no Parlamento fosse adiado para a próxima semana.

Ainda segundo a RTL, também o deputado Claude Wiseler, do Partido Cristão Social (CSV), o maior partido da oposição, se mostrou reticente quanto à obrigatoriedade da vacina.

De acordo com a recomendação dos peritos, serão cerca de 30.000 as pessoas com mais de 50 anos que não tomaram a vacina contra a covid-19 e cerca de 20.000 aquelas que não têm todas as doses em dia.



