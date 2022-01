É preciso avançar já para a vacinação obrigatória? E, se sim, como será com os transfronteiriços? Há questões vitais à espera das respostas de um grupo de peritos para ser lançado o debate público, anunciou hoje o Governo.

Vaga Omicron

Vacinação obrigatória. As questões-chave para Bettel

O Governo constituiu uma equipa de cinco especialistas independentes para responder às principais questões fundamentais sobre a vacinação obrigatória contra a covid-19, no Luxemburgo. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro Xavier Bettel no final do Conselho de Ministros, em declarações à RTL.

O Governo constituiu uma equipa de cinco especialistas independentes para responder às principais questões fundamentais sobre a vacinação obrigatória contra a covid-19, no Luxemburgo. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro Xavier Bettel no final do Conselho de Ministros, em declarações à RTL.

Uma lista de perguntas essenciais está a ser elaborada pelo Executivo e entregue ao grupo de peritos que deverão ter as repostas prontas o mais rápido possível. Essa informação servirá de base para a discussão com os deputados sobre esta medida complexa e nada pacífica.



Neste momento, 80% das novas infeções no país são já culpa da variante Omicron, como anunciou a ministra da Saúde e os especialistas estimam que o número continue a aumentar nas próximas semanas. Esta vaga vem, por isso, acelerar este debate.



Esta tarde, a Ministra da Saúde, Paulette Lenert, adiantou mais um pouco sobre os preparativos do Governo para a discussão sobre a vacinação obrigatória.

"Precisamos de uma base, de uma avaliação da situação e [de saber] quais são os objetivos em relação à Omicron” para que o debate público possa decorrer com todas as condições, referiu Lenert na conferência de imprensa desta tarde, que incidiu na situação hospitalar do país, devido ao aumento de casos covid-19.

A base da discussão

Será mesmo preciso avançar já para uma obrigação vacinal?. Eis a primeira grande questão, como referiu o primeiro-ministro em declarações à RTL, no final do Conselho de Ministros.

Outras se seguem, como exemplificou Paulette Lenert. “O que fazemos com os trabalhadores fronteiriços? Como serão efetuados os controlos? Quais são as consequências para as pessoas não vacinadas?".

Como salientou a ministra é preciso abordar todas as dimensões da vacinação obrigatória para a discussão. Contudo, não há tempo a perder. “O objetivo é realizar este debate o mais rapidamente possível”, assume Lenert, reforçando a vontade já manifestada pelo primeiro-ministro.

“Com 2000 casos por dia o rastreamento de contactos é incontrolável” A ministra da Saúde, Paulette Lenert assume hoje em entrevista ao L'Essentiel a dificuldade do rastreamento dos contactos covid-19 e admite que a vacinação obrigatória é um assunto “complicado”.

“Como jurista, sei que nos deparamos com questões delicadas. Não basta decretar a obrigação, é necessário definir o que isso significa para o indivíduo ao nível do seu trabalho, do seu lazer, das sanções, etc.”, referiu a ministra da Saúde numa entrevista ao L'Essentiel publicada esta sexta-feira.

Em cima da mesa está ainda a discussão se a obrigatoriedade vacinal será generalizada à população ou sectorial, ou seja, para determinados setores ou profissões.

Xavier Bettel deseja que o debate com os deputados decorra nas próximas duas semanas, e se houver um amplo consenso político, um projeto de lei poderá vir a ser elaborado na semana seguinte.

Em fevereiro, o Luxemburgo poderá adotar a vacinação obrigatória. Mas, até lá, ainda há muito a debater.

