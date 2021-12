A vacinação ‘anticovid’ já é imposta e vai até ser alargada dentro de dias num dos serviços do Estado do Luxemburgo: o Exército.

Covid-19

Vacinação já é obrigatória num dos serviços do Estado luxemburguês

Susy MARTINS O Governo pondera recorrer à obrigatoriedade da vacinação para combater a pandemia da covid-19. A ministra da Justiça, Sam Tanson, está a trabalhar num projeto de lei com esse intuito e uma decisão deverá ser tomada até meados de janeiro.

Mas, na verdade, a vacinação ‘anticovid’ já é imposta e vai até ser alargada dentro de dias num dos serviços do Estado do Luxemburgo: o Exército. É o que revela o ministro da Defesa, François Bausch, numa resposta parlamentar ao deputado Marc Georgen, do Partido Pirata.



Atualmente, os soldados que fazem parte da “Unidade de Disponibilidade Operacional” já têm de ter esquema vacinal completo contra a ‘covid’ e, a partir do dia 1 de janeiro de 2022, quem quiser envergar por uma carreira nas forças armadas luxemburguesas também terá de ter vacinação completa.

Assim, os novos recrutas e todos os que pretendam iniciar uma carreira militar no Exército do Luxemburgo têm de ter esquema vacinal completo. Segundo Bausch, trata-se de uma questão de segurança interna, mas também uma forma de proteger a população, uma vez que o Exército participa cada vez mais em missões específicas relacionadas com a crise sanitária.



Os candidatos ao Exército que estão recuperados da doença, mas não estão vacinados, também não serão aceites.

O governante explica que a decisão tem como base legal a “lei alterada de 16 de abril de 1979, que tem como objetivo a disciplina na Força Pública”.



Questionado sobre se tenciona alargar esta medida a outros setores ou departamentos do Estado que não têm o regime especial do Exército, Bausch responde que “atualmente não está planeado alargar esta medida a outras administrações”.



