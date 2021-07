Grande maioria dos médicos do Centro Hospitalar do Norte foi vacinada

A campanha iniciou a 28 de julho e termina a 10 de agosto, sendo que nesta quinta-feira a equipa móvel esteve a vacinar profissionais de saúde do Centro Hospitalar do Norte.

Atualmente, 95% dos médicos do Centro Hospitalar do Norte (ChdN) estão vacinados contra a covid-19, assim como mais de 80% do resto do pessoal que trabalha no estabelecimento hospitalar.

Estes dados foram revelados pela própria instituição, que sublinha que a taxa de vacinados aumentou com o início da nova campanha de sensibilização para incitar os profissionais de saúde a vacinarem-se contra a covid-19.

A ministra da Saúde, Paulette Lenert, esteve no local para uma troca de opiniões com as pessoas que trabalham todos os dias no terreno.

Estes profissionais podem ser vacinados com os fármacos da Pfizer/BioNTech e da Janssen (dose única), sem ter de passar por um “processo administrativo”.

A campanha abrange todos os profissionais em contacto com pessoas vulneráveis, tanto em lares ou em hospitais, e que ainda não foram vacinadas.



