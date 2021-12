Como marcar a vacina? Quem a vai administrar? Quais são as doenças consideradas de risco para crianças e adultos? Qual o esquema de vacinação das crianças que celebram 12 anos no intervalo das duas doses? As respostas estão neste artigo.

Como marcar, quais as crianças abrangidas e outras dúvidas. Tudo sobre a vacinação de crianças

Manuela PEREIRA Como marcar a vacina? Quem a vai administrar? Quais são as doenças consideradas de risco para crianças e adultos? Qual o esquema de vacinação das crianças que celebram 12 anos no intervalo das duas doses? As respostas estão neste artigo.

A partir de terça-feira, dia 14 de dezembro, as crianças de risco face à covid-19 podem aceder à vacinação. Aqui estão as respostas às principais dúvidas que ainda possa ter sobre o processo.



Como marcar a vacina?

As inscrições para a vacina destinada a crinaçs fazem-se através do médico de família ou do pediatra. Depois dessa manifestação de interesse de acesso à vacinação pediátrica será enviado um convite por correio.

Quem administra a vacina?

A vacinação pode ter lugar diretamente nos médicos que participam na ação de vacinação das crianças.

Que idades estão abrangidas?

São visados, por este alargamento da vacinação, as crianças que tenham entre os cinco e os onze anos de idade e que sejam consideradas de risco e, em segundo lugar, as que façam parte de um agregado familiar composto por uma ou mais pessoas vulneráveis face a uma eventual infeção. Neste último caso, de acordo com o Conselho Superior de Doenças Infecciosas (CSMI, na sigla em francês) do Luxemburgo, visa-se diminuir o risco de transmissão de infeção a essas pessoas. O que o CSMI chama de “benefício indireto” da vacinação pediátrica.

Quais são as doenças consideradas de risco para crianças e adultos?

É uma lista longa e inclui patologias respiratórias (insuficiência respiratória crónica, asma severa, fibrose pulmonar), cardíacas (transplante do coração, hipertensão pulmonar, hipertensão arterial), imunológicas (imunodeficiência congénita severa, cancro, transplantados, infeção VIH), metabólicas (diabetes em tratamento, obesidade mórbida), neurológicas (Encefalopatias complexas com défice intelectual/epilepsia), renais (insuficiência renal crónica, doentes transplantados ou à espera de transplante, nefropatia, outras doenças autoimunes que atingem os rins) e anomalias cromossómicas, incluindo a Trissomia 21.

As crianças também vão receber duas doses?

O esquema vacinal recomendado, pelo CSMI e validado pelo Governo, para as crianças mais pequenas é de duas doses administradas com um intervalo de quatro semanas (28 dias). A dosagem da vacina é mais fraca (10 µg) para as crianças entre os 5 e os 11 anos, representando um terço da dose administrada às crianças maiores de 12 anos e aos adultos.

O meu filho faz 12 anos no intervalo das doses. O que acontece?

As crianças que entre a primeira e segunda doses celebrarem 12 anos de idade vão receber a segunda injeção com a dose normalmente administrada a um adulto.

Qual é a marca da vacina pediátrica?

A vacina pediátrica é da Pfizer/BioNTech (Cominarty) que tem autorização de emergência da Agência Europeia do Medicamento (EMA) para ser administrada na União Europeia desde 15 de novembro último.

Há muitas crianças infetadas no Luxemburgo?

Desde o início da pandemia (29 de fevereiro de 2020) no Luxemburgo e até ao passado dia 23 de novembro, 17.410 crianças e adolescentes entre os 0 e os 17 anos foram infetados com o novo coronavírus (SARSCoV-2). O Conselho Superior de Doenças Infecciosas considera que a ausência de vacinação e o relaxamento de medidas preventivas como o uso da máscara de proteção individual levou a um maior contágio nos mais novos.

Já morreram crianças no Grão-Ducado devido à covid-19?

No Luxemburgo não há até ao momento mortes de menores associadas à covid-19. Entre março de 2020 e março de 2021, houve 59 crianças (dos 0 aos 14 anos) hospitalizadas devido a uma infeção e metade tinha menos de 12 meses.

E hospitalizadas?

Entre 15 de agosto e 24 de novembro deste ano, dez crianças (até aos 14 anos) infetadas foram hospitalizadas, das quais cinco tinham entre 5 e 11 anos idade. Nenhuma dessas cinco crianças apresentou complicações graves devido à covid-19, nem necessitou de cuidados intensivos.

Na verdade, apenas duas crianças do Luxemburgo, com idades entre os 5 e os 11 anos, saudáveis antes da infeção com o novo coronavírus, foram internadas nesse período [entre 15 de agosto e 24 de novembro]. Para essas duas crianças o internamento foi inferior a 24 horas. Do total de cinco hospitalizações pediátricas, duas crianças sofriam de outras doenças e a outra foi internada por “razões sociais”.

A vacinação vai abranger as crianças saudáveis?

O Governo de Xavier Bettel aguarda a conclusão de uma estudo clínico norte-americano para eventualmente generalizar a vacinação pediátrica.





