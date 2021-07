As pessoas em situação irregular no Luxemburgo podem vacinar-se. A confirmação foi feita esta tarde pelo vice-primeiro-ministro Dan Kersch durante a conferência de imprensa.

Pessoas em situação irregular podem ser vacinadas

Henrique DE BURGO As pessoas em situação irregular no Luxemburgo podem vacinar-se. A confirmação foi feita esta tarde pelo vice-primeiro-ministro Dan Kersch durante a conferência de imprensa.

Apesar de ter reconhecido casos de imigrantes em situação irregular no país, Dan Kersch garantiu que estas pessoas não vão ser esquecidas pelo programa de vacinação.

Segundo o governante, as pessoas em situação irregular vão ser acompanhadas por organismos não-governamentais (ONG) e vão ser vacinadas por equipas móveis.

Mesmo com vacinação completa há risco de contaminação, diz Paulette Lenert Luxemburgo vai aplicar o cruzamento de vacinas e administrar terceiras doses do fármaco contra a covid-19, anunciou esta quinta-feira o Executivo grão-ducal.

Recorde-se que o Comité de Ligação das Associações de Estrangeiros (CLAE) e a Associação de Apoio aos Trabalhadores Imigrantes (ASTI) tinham solicitado ao Ministério da Saúde o acesso às vacinas para estas pessoas.

Os interessados podem contactar o CLAE através do email info@clae.lu ou pelo WhatsApp: 621 676 888.



Dan Kersch também anunciou que será possível receber em casa mais de 10 pessoas, mas apenas com 'CovidCheck', (certificado de vacinação completa, ou teste certificado negativo - PCR com 72 horas de validade no máximo; ou rápido de antigénio certificado com 48 horas de validade -, ou certificado médico de recuperação da doença).



