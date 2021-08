Segundo Paulette Lenert, as pessoas com hipersensibilidade a substâncias que compõem os medicamentos não devem tomar qualquer tipo de vacina contra a covid-19.

Vacinação

Covid-19. Há pessoas que não podem ser vacinadas, mas Ministério da Saúde não sabe quantas são

Henrique DE BURGO Segundo Paulette Lenert, as pessoas com hipersensibilidade a substâncias que compõem os medicamentos não devem tomar qualquer tipo de vacina contra a covid-19.

Além das pessoas que escolhem não receber vacina contra a covid-19, há também pessoas que não podem ser inoculadas com estes fármacos. É o caso de pessoas que tiveram trombose ou outras doenças, explicou a ministra da Saúde, Paulette Lenert, em resposta a uma questão parlamentar do deputado Jeff Engelen, do ADR.

Segundo a ministra da tutela, as pessoas com hipersensibilidade às substâncias ativas que compõem os medicamentos (ou a qualquer uma das substâncias inertes que se juntam às substâncias ativas) não devem tomar qualquer tipo de vacina contra a covid-19.

Luxemburgo. Vacinação oferecida nos consultórios médicos a partir de 2 agosto Os médicos de clínica geral e pediatras vão passar a vacinar contra a covid-19 os residentes e não residentes, com mais de 12 anos, nos consultórios e clínicas, a partir da próxima semana, no Luxemburgo. Saiba o que é necessário e quais são os consultórios com vacinação.

Já as pessoas que tiveram um episódio da síndrome de extravasamento capilar sistémico, uma condição rara na qual ocorrem derramamentos dos vasos mais pequenos para os músculos, não podem tomar a vacina da AstraZreneca (Vaxzevria) nem da Johnson and Johnson (Janssen).

Outra restrição envolve as pessoas que desenvolveram uma trombose com síndrome de trombocitopenia, depois da vacinação com a Vaxzevria. Também não devem tomar a segunda dose deste fármaco.

Pfizer e Moderna sobem preços das vacinas para a covid-19 na UE Prevê-se que as vendas da vacina da Pfizer atinjam os 47,2 mil milhões de euros e as da Moderna atinjam 25,2 mil milhões de euros.

Em relação à idade, há apenas duas vacinas permitidas para crianças e jovens entre os 12 e os 18 anos: a Comirnaty e a Moderna. Atualmente, não há nenhuma vacina aprovada para crianças menores de 12 anos.

Questionada se tem conhecimento de quantas pessoas no Luxemburgo não podem ser vacinadas, a ministra Paulette Lenert respondeu que o seu ministério não tem essas informações.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.