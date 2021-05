Grão-Ducado encontra-se na última fase do plano de vacinação contra a covid-19.

Vacinação. Convocatórias para a faixa etária 45-49 anos já estão a ser enviadas

Susy MARTINS Grão-Ducado encontra-se na última fase do plano de vacinação contra a covid-19.

Os residentes que têm entre 45 e 49 anos já estão a receber os convites do Governo para a toma da vacina contra a covid-19, confirmou a Rádio Latina junto do Ministério da Saúde.

A sexta e última fase da campanha de vacinação começou no final do mês de abril e é destinada aos residentes entre os 16 e os 54 anos, começando pelos mais velhos desta faixa. Atualmente está a decorrer a vacinação das pessoas entre os 50 e os 54 anos, bem como a inoculação dos voluntários que se inscreveram para receber a vacina da AstraZeneca.

Em conferência de imprensa esta quarta-feira, a ministra da Saúde, Paulette Lenert, voltou a afirmar que o objetivo do Luxemburgo é vacinar 70% da população adulta até ao mês de julho, mas tudo dependerá da produção de novas doses pelas farmacêuticas. Atualmente, 90 mil pessoas do Grão-Ducado já estão totalmente vacinadas, tendo recebido as duas doses necessárias, um número ainda longínquo do total da população residente, cerca de 635.000 habitantes.

Quase 300.000 pessoas já receberam pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19. Entre as quatro vacinas administradas no país e na União Europeia (UE), só a Janssen é unidose. Com a abertura do sexto centro de vacinação do país na LuxExpo, em Kirchberg, o Governo espera poder acelerar a campanha de inoculação, uma vez que o novo centro pode vacinar até 95 mil pessoas por semana. No entanto, devido aos atrasos na entrega de vacinas na UE, o centro vai estar encerrado durante uma semana, reabrindo quando houver mais fármacos à disposição.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.