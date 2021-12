Foi no dia 28 de dezembro de 2020 que a primeira injeção ‘anticovid’, desenvolvida pela Pfizer/BioNTech, foi administrada no Grão-Ducado.

Pandemia

Vacinação contra a covid-19 no Luxemburgo começou há um ano

Manuela PEREIRA A vacinação contra a covid-19 arrancou há precisamente um ano no Luxemburgo. Foi no dia 28 de dezembro de 2020 que a primeira injeção ‘anticovid’, desenvolvida pela Pfizer/BioNTech, foi administrada no Grão-Ducado.

A primeira pessoa a receber o fármaco foi uma portuguesa. Trata-se de Catarina Fernandes, chefe do serviço de doenças infecciosas no Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL), que juntamente com o colega de serviço Kevin Nazzaro recebeu a injeção no primeiro e único centro de vacinação improvisado do país, na altura, em Limpertsberg.

A primeira vacinada é portuguesa e continua no combate à doença A enfermeira Catarina Fernandes foi a primeira pessoa a ser vacinada no Luxemburgo. Ao Contacto relembra os momentos dramáticos que a covid-19 traz aos doentes, familiares e profissionais de saúde e revela a sua esperança para 2021.

Os profissionais de saúde foram classificados pelo Governo como prioritários para receber as vacinas que há um ano chegavam a conta-gotas.

Um ano depois, a vacinação foi alargada às crianças a partir dos cinco anos e perto de um milhão e 45 mil doses foram administradas no país, incluindo mais de 183 mil doses de reforço.

O último relatório do Ministério da Saúde, publicado na segunda-feira, dava conta de quase 442 mil residentes com esquema vacinal completo, num país com 634.730 habitantes, segundo os dados demográficos de 1 janeiro de 2021 publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (Statec).

“É melhor ser vacinado do que ser infetado e ficar com complicações para o resto da vida” A enfermeira portuguesa Catarina Fernandes foi a primeira pessoa a receber a vacina anti-covid no Luxemburgo. Ao Contacto fala da doença e apela à vacinação como "um dever cívico".

Dos vários centros de vacinação que o Governo criou nos últimos 12 meses, o de Limpertsberg (Victor Hugo) foi o único que se manteve sempre aberto. Os outros foram fechando e reabrindo consoante as necessidades. Foi também na sala Victor Hugo que, sem surpresas, foi administrado o maior número de doses: mais de 292 mil.

A vacinação faz-se desde agosto igualmente nos consultórios médicos e em centros comerciais. Esta terça-feira, por exemplo, equipas do Laboratório Nacional de Saúde propõem a vacinação nos centros comerciais de Bertrange (Belle Étoile) e de Kirchberg (Auchan), entre as 10h e as 16h.

Ministério da Justiça trabalha texto sobre vacinação obrigatória no Luxemburgo Xavier Bettel já tinha avançado que esse assunto será discutido em janeiro.

Durante o verão, chegou a haver autocarros de vacinação a percorrer o país para levar o fármaco aos voluntários. O mesmo aconteceu nesta quadra natalícia, com a vacinação a ser proposta nos mercados de Natal.

O Governo pondera agora tornar a vacinação obrigatória. Um projeto de lei nesse sentido está a ser elaborado.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.