Segundo os dados mais recentes das autoridades de saúde, até dia 13 de janeiro 2.372 pessoas já tinham sido vacinadas no país.

Vacinação contra a covid-19. Cem pessoas convocadas por engano

Diana ALVES Segundo os dados mais recentes das autoridades de saúde, até dia 13 de janeiro 2.372 pessoas já tinham sido vacinadas no país.

Cerca de uma centena de pessoas que não fazem parte dos setores da primeira fase da vacinação contra a covid-19 no Luxemburgo foram convocadas pelas autoridades de saúde para lhes ser administrado o fármaco. De acordo com o Ministério da Saúde, as 93 convocatórias foram enviadas por engano, na sequência de um "erro técnico na seleção das pessoas para vacinação".

O ministério explica, em comunicado, que, depois de detetado o erro, "o código de reserva foi logo desativado e as pessoas em questão serão informadas o mais rapidamente possível". Segundo os dados das autoridades de saúde, até esta quarta-feira 2.372 pessoas já tinham sido vacinadas contra o novo coronavírus no país. No início desta semana, o país recebeu duas novas remessas da vacina: 1.200 doses da vacina da Moderna e 4.875 da da BioNTech/Pfizer. A vacina da Moderna começa a ser administrada na próxima semana no centro de vacinação instalado no Hall Victor Hugo, em Limpertsberg.

Covid-19. Conheça as diferenças entre a vacina da Pfizer e da Moderna As primeiras mil doses da vacina anti-covid da norte-americana Moderna chegam amanhã ao Luxemburgo que até agora só tem a vacina da Pfizer. Saiba em que diferem.

Desde o dia 26 de dezembro que chegaram ao Grão-Ducado cerca de 15.800 doses de vacinas contra a covid-19, o que, teoricamente, permite vacinar um total de 7.912 pessoas. Com base nas doses já distribuídas pelas diferentes estruturas de vacinação – algumas das quais já foram administradas –, restam neste momento doses suficientes para vacinar cerca de 3.000 pessoas. Segundo o ministério, 3.720 convocatórias foram entretanto enviadas a profissionais de saúde do setor extra-hospitalar. A taxa de adesão ronda os 75-80%.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.