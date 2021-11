A luz verde da Agência Europeia do Medicamento está iminente. EUA e Israel já começaram a administrar a vacina aos mais novos.

Covid-19

Vacina para menores de 12 anos prestes a chegar ao Luxemburgo

Apesar de alguns países já terem começado a administrar a vacina contra a covid-19 nas crianças entre os 5 e os 11 anos, o Luxemburgo vai jogar pelo seguro e esperar pelo aval da Agência Europeia do Medicamento (EMA). Segundo o Diretor da Saúde, Jean-Claude Schmit em declarações à RTL, o parecer deverá ser conhecido em dezembro, e só depois as autoridades luxemburguesas tomarão uma decisão. Mas o ok da agência europeia está iminente.

As vacinas administradas aos mais pequenos são da mesma marca que as dadas aos adultos, no entanto numa dose diferente, apenas um terço da dose administrada aos maiores de 12 anos. Ao mesmo tempo, já se sabe que as crianças entre os 5 e 11 anos vão receber duas doses, com um intervalo de três semanas.

Países como os EUA e Israel já começaram a administrar a vacina aos mais novos. Recentemente, o Mediador para o Direito das Crianças, Charel Schmit, defendeu que os mais novos também deviam ter direito a decidir se querem ou não ser vacinados. Pelo que é importante informar os mais novos, adaptando o discurso à sua idade.

Mais de 14 mil crianças foram infetadas no Luxemburgo Proporção de crianças infetadas aumentou em cerca de um terço desde janeiro de 2021, revela o relatório anual do Provedor das Crianças e dos Jovens.

De acordo com o relatório anual do Provedor das Crianças e dos Jovens divulgado esta semana 14.147 crianças foram infetadas com covid-19 no Luxemburgo, sendo que 57% dos casos ocorreram em ambiente familiar.

