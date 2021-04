Toma única é uma das vantagens do fármaco da Johnson & Johnson em relação às outras três vacinas já administradas no país.

Vacina Janssen deverá chegar ao Grão-Ducado na próxima semana

As primeiras doses da vacina de toma única da farmacêutica Johnson & Johnson devem começar a chegar ao Luxemburgo na próxima semana. O Governo prevê receber as primeiras 2.400 doses da Janssen já na próxima segunda-feira, 12 de abril. A outra remessa de 2.400 doses é esperada uns dias mais tarde, a 26 de abril. Contas feitas, apenas 4.800 vacinas Janssen deverão chegar ao Grão-Ducado até ao final deste mês. O fármaco foi aprovado pela Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla inglesa) a 11 de março e está, agora, prestes a chegar aos países da UE.

Uma das vantagens em relação aos outros três antídotos contra a covid-19 administrados no país (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) é a toma única. Nos ensaios clínicos, o fármaco da Johnson & Johnson teve 85% de eficácia na prevenção de doença grave e conferiu proteção contra hospitalizações e mortes relacionadas com a covid-19 a partir do 28º dia após a vacinação.

Luxemburgo já tem certificado de vacinação contra a covid-19 O Luxemburgo responde assim a um desejo da Comissão Europeia que pretende criar um certificado verde digital válido em toda a UE.

De acordo com os números oficiais, quase 109 mil doses de vacinas contra a covid-19 já foram administradas no Luxemburgo, sendo que mais de 25 mil residentes já tomaram as duas doses. Desde 2 de abril que o país possui um certificado de vacinação. O documento tem como objetivo provar a toma da vacina no âmbito da campanha de vacinação organizada pelo Governo e pode ser descarregado online através do portal MyGuichet.lu.



