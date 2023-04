Pessoas imunocomprometidas também vão poder receber a vacina contra a herpes zoster de forma gratuita.

Saúde

Vacina gratuita contra a zona para maiores de 65 anos

Ana Patrícia CARDOSO Pessoas imunocomprometidas também vão poder receber a vacina contra a herpes zoster de forma gratuita.

De acordo com as diretivas do Conselho Superior de Doenças Infecciosas (CSMI), a vacina "Shingrix", contra a zona (ou herpes- zoster), vai ser disponibilizada de forma gratuita para certos grupos da da população do Luxemburgo, já a partir de abril.

Esta vacina ajuda a reduzir a ocorrência de episódios de herpes zoster (zona) e também da neuralgia pós-herpética (NPH), que se caracteriza por dores intensas e duradouras.

A vacinação gratuita é recomendada para estes grupos:



Adultos com idade igual ou superior a 65 anos, com administração de 2 doses com intervalo de 2 a 6 meses;

Adultos com 18 anos ou mais que são ou serão imunocomprometidos devido a doença ou tratamento, com 2 doses administradas com 1 a 2 meses de intervalo.

Pessoas entre 50 e 65 anos também podem ser vacinadas, mas já não será ao abrigo do programa da Secretaria de Saúde. Neste caso, têm de obter receita médica para a vacina e depois comprá-la numa farmácia.

O que é?

"O herpes zoster é uma erupção cutânea com bolhas, que costuma ser dolorosa. A erupção geralmente ocorre em uma única parte do corpo e pode durar várias semanas", ressalva o Ministério da Saúde. O vírus é o mesmo da varicela, por isso, quem já teve esta doença, pode ter mantido o vírus no corpo e este manifestar-se em qualquer momento da vida.





O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.