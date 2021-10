Os primeiros convites para receber uma dose adicional de vacina serão enviados no final desta semana e depois em fases sucessivas.

Covid-19

Covid-19.Vacina de reforço para a dose única da Janssen será dada quatro semanas depois

A injeção adicional de vacina de RNA mensageiro (Pfizer ou Moderna) para quem tomou anteriormente a da Janssen será dada, "pelo menos, quatro semanas depois" desta toma, informou hoje o Ministério da Saúde, em comunicado.

Recorde-se que a vacina da Johnson & Johnson's contra a covid-19 era a única que era administrada apenas uma vez, não havendo necessidade de uma segunda toma como nas restantes (da Pfizer, da Moderna e da AstraZeneca).

Quem tomar primeira dose da vacina anticovid até 1 de novembro também terá testes gratuitos A oferta de testes PCR para quem não tem vacinação completa foi alargada para quem tomar a primeira dose até 1 de novembro, retificou o Governo, esta segunda-feira.

Contudo, o Conselho de Ministros, na sua reunião de 15 de outubro, decidiu seguir a recomendação do Conselho Superior de Doenças Infecciosas, revelada no dia anterior, para uma injeção adicional de vacina de RNA de mensageiro para os casos que receberam a dose da Janssen.

As pessoas que preencham o critério para que lhes seja administrada a dose de reforço - ou seja terem tomado a Janssen há, pelo menos, quatro semanas, "receberão uma carta do Governo luxemburguês, com o convite para marcar uma consulta com o seu médico ou num centro de vacinação (registo através do myguichet.lu), utilizando um código que lhes é fornecido", explica o comunicado.

A lista dos médicos que participam nesta campanha de vacinação está disponível em www.impfen.lu. Além disso, está disponível assistência médica através da linha direta criada para o efeito, com o número (+352) 247-65533.

