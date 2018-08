Medida entra em vigor a partir do próximo sábado, dia 1 de setembro, destinando-se à população com idade igual ou superior a 65 anos e ainda a grupos de risco.

Vacina da pneumonia por pneumococo reembolsada por inteiro

Medida entra em vigor a partir do próximo sábado, dia 1 de setembro, destinando-se à população com idade igual ou superior a 65 anos e ainda a grupos de risco.

A partir do próximo sábado, dia 1 de setembro, a vacina contra a pneumonia por pneumococo será alvo de reembolso a 100%, dirigindo-se esta medida à população com idade igual ou superior a 65 anos e ainda a grupos de risco como aquelas que tenham maior risco de desenvolver uma infeção do género, com doença pulmonar, cardíaca ou renal crónica, fumadores, entre outros.

A medida foi anunciada pelo Governo que, ao mesmo tempo, revelou ter assinado uma convenção para que seja colocado em prática um programa nacional de vacinação contra o pneumococo, assim como uma campanha de informação destinada ao público, farmácias e médicos em geral.

O pneumococo pode causar meningites, septicemia, pneumonias e diversas infeções com elevado grau de gravidade.







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.