O Luxemburgo deverá receber 276.156 doses da única vacina que é tomada de uma só vez.

Vacina da Johnson pode imunizar mais de 275 mil pessoas no Luxemburgo

A campanha de vacinação no Grão-Ducado pode ganhar um novo impulso, depois da Agência Europeia do Medicamento (EMA) ter dado luz verde à vacina dos laboratórios belgas da Johnson & Johnson. De acordo com os contratos elaborados com a Comissão Europeia, o Luxemburgo deverá receber 276.156 doses do único fármaco que pode ser administrada numa única dose.

Para já não há qualquer data indicativa da chegada da vacina ao país. De resto, o próprio Comissário Europeu, Thierry Breton, responsável pelo da UE sobre vacinas, anunciou que contactaria a Johnson & Johnson depois do regulador europeu do medicamento ter comunicado a sua decisão.

Tudo o que se sabe nesta fase é que a União Europeia (UE) espera que a distribuição de todas as vacinas seja acelerada no fim deste segundo trimestre, podendo atingir 100 milhões de doses por mês, numa duplicação das encomendas que chegaram até aqui.

O que é que Johnson & Johnson tem?

Fácil de armazenar e exigindo apenas uma dose, o produto promete revolucionar os planos de vacinação a nível planetário. Dispensando as temperaturas abaixo de zero, as vacinas da Jonhson & Johnson podem ser armazenadas num simples frigorífico e podem ser facilmente distribuídas tanto em hospitais como em farmácias, cabendo ao Governo e à Direção de Saúde a decisão de alargar os distribuidores no terreno.

Além disso, pela lógica, o facto desta vacina exigir apenas uma toma - em vez de duas para os outros soros validados - deverá permitir imunizar um maior número de pessoas num curto espaço de tempo. Mais uma vez, a população está refém da produção e distribuição em grande escala.



Metas (im)prováveis

Bruxelas mantém a ambição de vacinar 70% da população adulta da União Europeia até ao verão, acenando até com o levantamento de grande parte das restrições que se aplicam e se agravam com a propagação das novas estirpes da covid-19, nomeadamente as mais infecciosas britânica, a sul-africana e a brasileira.

Depois da Pfizer no final de dezembro, da Moderna no início de 2021 e da AstraZeneca no final de janeiro, a Johnson & Johnson.

Nos próximos meses outras três vacinas podem entrar no circuito dos estados membros da UE, já que as chinesas Novavax, CureVac e a russa Sputnik V estão na fila para aprovação da Agência Europeia do Medicamento.

