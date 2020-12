O programa de vacinação contra doenças pulmonares exclui assim os idosos com mais de 85 anos de idade.

Vacina contra a pneumonia. ULC diz que idosos estão a ser discriminados

Diana ALVES O programa de vacinação contra doenças pulmonares exclui assim os idosos com mais de 85 anos de idade.

É um alerta. A União Luxemburguesa dos Consumidores (ULC) diz que as pessoas com mais de 85 anos de idade estão a ser discriminadas por causa de uma vacina, e não é a da covid-19. Em causa está a vacina pneumocócica – que protege de várias doenças pulmonares incluindo pneumonia – e que, em alguns casos, é comparticipada pelo Estado luxemburguês. E é aqui que o organismo de defesa dos consumidores se insurge, já que essa comparticipação se destina apenas às pessoas entre os 65 e os 85 anos e aos grupos considerados de risco, de acordo com a convenção assinada pelo Estado e pela Caixa Nacional de Saúde (CNS).

O programa de vacinação contra doenças pulmonares exclui assim os idosos com mais de 85 anos de idade, argumentando que, a partir dessa idade, a eficácia da vacina não está comprovada. Ora, para a união dos consumidores, isto significa que também não há provas quanto à ineficácia do medicamento.Com o reembolso pela CNS fora de questão, cabe às pessoas com mais de 85 anos assumir os custos da vacinação, o que, segundo a ULC, não bate certo com a política de proteção dos cidadãos idosos, “constantemente realçada, nomeadamente no âmbito da crise atual da covid-19”.O organismo fala numa “discriminação arbitrária” e reivindica que a CNS reembolse “todas as pessoas interessadas na vacina, seja qual for a sua idade”.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.