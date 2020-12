Vacina contra a covid-19 não vai ser obrigatória nas escolas

O ministro da Educação Claude Meisch garantiu esta quarta-feira em entrevista à RTL 5 Minutes que a vacinação não será obrigatória nas estruturas escolares.

Susy MARTINS O ministro da Educação Claude Meisch garantiu esta quarta-feira em entrevista à RTL 5 Minutes que a vacinação não será obrigatória nas estruturas escolares.

O responsável pela pasta da Educação salientou que a não obrigatoriedade da vacina na população em geral se estende obviamente aos professores e alunos que frequentam os estabelecimentos de ensino no país.

No entanto, Meisch espera que os professores possam ter acesso às vacinas já na segunda fase do programa de vacinação, uma vez que estão em contacto direto com crianças e jovens. O objetivo do Executivo é que o maior número de pessoas se vacine por vontade própria de forma a criar imunidade de grupo, mas numa primeira fase só os trabalhadores do setor da saúde e as pessoas vulneráveis é que vão poder receber o antídoto. Neste momento, ainda se desconhece o número exato de vacinas que o Grão-Ducado irá receber.

Fazendo um balanço sobre o impacto da crise sanitária no ensino, Meisch salientou que está consciente de que durante a crise não foi possível manter o mesmo nível de ensino, uma vez que o ensino à distância não é equiparado ao presencial, mesmo com bons acessos às novas tecnologias. Segundo o ministro, há uma realidade heterogénea no que toca às reações dos alunos: há alunos que se adaptaram facilmente à situação, outros tiveram e têm dificuldades.



