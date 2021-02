As autoridades alemãs recomendaram recentemente administrar a vacina da AstraZeneca apenas a pessoas entre os 18 e os 64 anos.

Vacina AstraZeneca só para pessoas com menos de 65 anos? CSV questiona ministra da Saúde

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) aprovou na sexta-feira a vacina contra a covid-19 da AstraZeneca, sendo a terceira vacina contra o mais recente coronavírus a receber "luz verde" na Europa. Mas depois de as autoridades alemãs recomendarem a toma desta vacina apenas por pessoas entre os 18 e os 64 anos, o Partido Cristão Social (CSV) questiona agora a ministra da Saúde, Paulette Lenert sobre a mesma questão no Grão-Ducado.

Numa questão parlamentar o CSV pergunta se o país está a par da recomendação das autoridades alemãs, uma vez que o Luxemburgo deverá receber mais de 415 mil doses desta vacina. As autoridades do país vizinho afirmaram recentemente não haver informações suficientes sobre a eficácia da vacina em pessoas com mais de 65 anos.

O maior partido da oposição quer mesmo saber se o Governo soube dessa informação por parte da farmacêutica, ou se através da imprensa. Em paralelo, numa publicação no Facebook, a presidente do grupo parlamentar do CSV, Martine Hansen, questionou se a informação terá influência na estratégia de vacinação do Luxemburgo. Perguntas às quais a ministra da Saúde, Paulette Lenert deverá responder em breve.



Covid-19. AstraZeneca vai fornecer à UE nove milhões de doses adicionais A empresa farmacêutica foi muito criticada nos últimos dias pelos dirigentes europeus devido a importantes atrasos de produção.

Este domingo a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen anunciou que a AstraZeneca vai fornecer à UE mais nove milhões de doses adicionais da sua vacina contra a covid, num total de 40 milhões de doses. A empresa farmacêutica foi muito criticada nos últimos dias pelos dirigentes europeus devido a importantes atrasos de produção.

