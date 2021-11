Séniores com mais de 70 anos que estão totalmente vacinados têm ainda menos 85% de probabilidades de serem infetados com o vírus.

Luxemburgo

Vacina anticovid-19 reduz em dez vezes risco de hospitalização em maiores de 70 anos

Manuela PEREIRA Séniores com mais de 70 anos que estão totalmente vacinados têm ainda menos 85% de probabilidades de serem infetados com o vírus.

Os residentes com 70 anos ou mais e com esquema vacinal completo têm menos 85% de probabilidades de serem infetados com o SARS-CoV-2, menos 99% de risco de hospitalização e menos 92% de morrer devido à covid-19.

Isto significa que as pessoas maiores de 70 anos e totalmente vacinadas correm nove vezes menos riscos de serem infetadas e dez vezes menos riscos de serem hospitalizadas devido à covid-19.

A conclusão é de um estudo do Ministério da Saúde publicado na tarde desta segunda-feira. O estudo avaliou a eficácia da vacinação ‘anticovid’ entre 28 de dezembro de 2020 e 15 de junho deste ano, 28 dias após esquema vacinal completo.



