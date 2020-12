As primeiras 9750 doses da vacina contra a covid-19 vêm diretamente da Bélgica para o País. A partir de dia 28 começa a campanha de vacinação.

Vacina anti-covid chega este sábado ao Luxemburgo

É o começo de uma nova fase da batalha contra a pandemia. A melhor e única arma até agora descoberta para travar a propagação do novo coronavírus, a vacina, chega este sábado ao Grão-Ducado e aos restantes países da União Europeia, como Portugal.

Luxemburgo recebe as primeiras 9.750 doses da vacina da Pfizer/Biontech e já daqui a dois dias, dia 28 começa a campanha de vacinação, no Hall Vitor Hugo.

Os primeiros a receber esta imunização são os médicos e profissionais de saúde. Contudo, como cada vacina precisa de duas doses para ser eficaz, as 9.750 doses dão para 4.850 pessoas.

Covid-19. Portugal recebe primeiro lote de vacinas no sábado País vai também receber mais 70 mil doses do que o inicialmente previsto para esta fase.

Entre os dias 28, 29 e 30 de dezembro, 430 profissionais de saúde do país podem ser vacinados diariamente, no Hall Vitor Hugo. O centro de vacinação do país só voltará a abrir portas na semana de 18 de janeiro, para dar a segunda dose da vacina a quem a vai receber na primeira fase.

Outros lotes de vacina anti-covid chegarão ao país em janeiro, embora ainda não há confirmação oficial das datas.

5 AFP

Também Portugal, recebe este sábado, as primeiras 9.750 doses da vacina da Pfizer/Biontech, destinando-as igualmente às equipas de saúde do país. O primeiro lote de vacinas é hoje entregue aos países da União Europeia. O Reino Unido já recebeu mais cedo a vacina, estando já a decorrer a campanha de vacinação naquele país.

