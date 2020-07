Vítimas mortais no descarrilamento em Soure eram trabalhadores da REFER

LUSA

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos (C), observa uma mulher ferida depois do descarrilamento do comboio Alfa Pendular na Linha do Norte, após colisão com uma máquina de trabalho, que causou dois mortos e sete feridos graves afirmou à agência Lusa fonte da Proteção Civil, Soure, Coimbra, 31 de julho de 2020. O embate terá ocorrido na zona de Casalinhos, concelho de Soure e de acordo com a mesma fonte, estão a ser mobilizados para o local 69 veículos com 176 operacionais. PAULO CUNHA / LUSA