Vítima da explosão do paiol em Waldhof saiu do coma

François Bausch, ministro da Defesa, confirmou que uma das vítimas do trágico acidente que ocorreu no depósito de armamento do Exército luxemburguês a 14 de fevereiro, em Waldhof, saiu hoje do coma.

Bausch precisou ainda que o suboficial deverá ser submetido a outras intervenções cirúrgicas, mas recuperou as suas capacidades cognitivas.

Recorde-se que dois suboficiais da brigada de minas e armadilhas do Exército luxemburguês morreram no local do acidente e outros dois ficaram feridos na sequência do rebentamento de uma granada da II Guerra Mundial, de 48 quilos, quando manuseavam o engenho que iria ser transportado nos dias seguintes para a Bélgica, para ser "neutralizado".

Quanto às causas da deflagração do engenho que além de duas vítimas mortais e dois feridos provocaram danos significativos às instalações militares, o ministro da Defesa foi parco em declarações, evocando a “infelicidade” do momento.

Este acidente fatal continua a ser investigado pelas autoridades nacionais em colaboração com peritos belgas.

