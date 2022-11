Entre a manhã de segunda-feira e a madrugada desta terça-feira, pelo menos quatro roubos a residências foram registados pela polícia.

Quatro casas assaltadas num só dia

Entre as 8h30 e as 18h10 de segunda-feira, assaltantes forçaram a entrada numa casa isolada na Route de Diekirch, no bairro de Helmsange, na comuna de Walferdange, quebrando uma janela do terraço. Todos os quartos foram saqueados e vários objetos de valor foram roubados.

Outro roubo por arrombamento ocorreu também na segunda-feira entre as 8h e as 19h15 numa casa isolada na Rue de Sanem, em Niederkorn. Pelo menos uma consola de jogos e jóias foram roubadas.

Por volta da 1h40 da madrugada desta terça-feira, um residente da Rue An Der Olek, no bairro de Moersdorf, na comuna de Mompach, reparou em duas pessoas suspeitas na sua propriedade privada que tentaram abrir a porta da garagem à força. Os assaltantes fugiram quando chamaram a atenção do residente, que correu atrás deles mas os perdeu de vista quando se separaram durante a fuga.

Uma bicicleta foi roubada de uma cave de um edifício residencial na Rue Joseph Philippart, em Rodange, por volta das 6h da madrugada desta terça-feira. Imediatamente após o roubo, três suspeitos foram denunciados à polícia, que fugiram num carro numa direção desconhecida.

Os assaltantes não foram encontrados. Foram recolhidas provas das cenas de crime. O caso está a ser investigado.

