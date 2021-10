Segundo a polícia, todas as pessoas envolvidas estavam sob a influência do álcool e recusaram dar informações sobre o que aconteceu.

Violência

Vários feridos com facas numa rixa em frente a discoteca em Esch-sur-Alzette

Tiago RODRIGUES Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas após uma rixa em frente a uma discoteca em Esch-sur-Alzette, na madrugada de sábado. Os envolvidos estavam sob a influência do álcool e usaram facas para se agredirem.

Os desacatos ocorreram por volta das 4h15 de sábado, no parque de estacionamento em frente a uma discoteca na rue de Belval. Várias patrulhas da polícia foram ao local e encontraram uma grande multidão, que se dispersou imediatamente.

No comunicado, as autoridades referem que foram encontrados vários vestígios de sangue no chão e em carros, de ferimentos aparentemente provocados por facas, mas inicialmente não foram encontradas pessoas feridas.

A polícia procedeu às buscas e encontrou um homem com cortes na mão na estação de Belval. O indivíduo foi transportado para o hospital de Esch para tratamento médico. O hospital informou as autoridades que havia outras três pessoas com ferimentos provocados por facas, uma das quais de forma grave.

Segundo a polícia, todas as pessoas envolvidas estavam sob a influência do álcool e não cooperaram com os agentes, recusando dar qualquer informação sobre o que aconteceu.

Durante a investigação policial no hospital, descobriu-se que uma pessoa suspeita de ter cometido o crime foi vista com uma faca, a qual foi posteriormente apreendida.

O Ministério Público ordenou que fossem retiradas provas do local do crime e foram iniciadas novas investigações.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.