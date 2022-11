Habitações, viaturas e várias caves.

Vários assaltos no Luxemburgo durante o fim de semana

O Luxemburgo foi palco de vários roubos durante o fim de semana. No relatório enviado às redações, a polícia dá conta de cinco assaltos a casas, dois a carros e várias caves roubadas.

De acordo com as autoridades, os assaltos a habitações foram registados em Kehlen (Judegaas), Strassen (rue des Marguerittes), Grevenmacher (rue Hiel), Greiveldange (op der Knupp) e Garnich (rue Eich).

A polícia dá também conta de "várias caves roubadas" em Ettelbruck, no boulevard J.F. Kennedy.

Já na cidade do Luxemburgo, pelo menos dois carros foram assaltados, na rue Joseph Heintz e no boulevard de la Foire. As viaturas foram vandalizadas e foram roubados objetos do seu interior.



