A polícia recebeu várias queixas de habitantes nos últimos dias, devido a assaltos a casas em diferentes localidades do Luxemburgo.

Crime

Vários assaltos a casas durante as férias de Natal

Tiago RODRIGUES A polícia recebeu várias queixas de habitantes nos últimos dias, devido a assaltos a casas em diferentes localidades do Luxemburgo.

Durante a madrugada desta quarta-feira, assaltantes invadiram uma casa na rue d'Ettelbrück, em Moesdorf, enquanto os habitantes dormiam. Os perpetradores tinham forçado a entrada por uma janela e conseguiram escapar com alguns bens roubados.

Na terça-feira, um ladrão também tinha forçado a entrada numa casa isolada na rue Marcel Reuland, em Kirchberg, na caputal, abrindo uma janela na parte de trás e roubando peças de joalharia.



Quatro assaltos na véspera de Natal No sábado à noite, quatro casas isoladas foram assaltadas, como relatado pela polícia. Em todos os casos, os assaltantes conseguiram escapar.

Em Sanem, um ladrão invadiu uma casa na rue Renert na terça-feira, entre as 3h e as 11h, depois de ter aberto a porta do terraço e também partido uma janela da porta. Todos os quartos foram revistados e vários objetos de valor foram roubados.

Entre os dias 21 e 27 de dezembro, uma casa na rue Charles-Frederic Mersch, em Bissen, foi assaltada. Os perpetradores entraram no edifício, abrindo uma janela e roubando vários objetos de valor.

Conselhos da polícia para proteger a sua casa nas férias de Natal Se vai passar as festividades a Portugal saiba como manter a sua casa segura, no Luxemburgo.

Outro assalto a uma casa ocorreu entre os dias 23 de dezembro e a manhã desta quarta-feira, na rue de Schiltzberg, em Godbringen.

Também houve um assalto a uma casa em Syrdallstrooss, em Manternach, esta manhã. Os infratores tinham partido a porta do pátio para conseguir entrar no interior.

Em todos os casos, a polícia foi contactada, foram apresentadas queixas e iniciadas investigações.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.