Várias pessoas apanhadas a consumir álcool numa mercearia em Esch

Henrique DE BURGO As autoridades emitiram na semana passada 150 multas associadas ao incumprimento das regras covid.

A polícia-grã ducal efetuou na semana passada cerca de 370 fiscalizações referentes às regras covid, em todo o país.

O balanço semanal divulgado esta segunda-feira pelas autoridades dá conta de que 260 controlos estavam associados ao recolher obrigatório, entre as 23h e as 6, mas também associados à lotação das superfícies comerciais e outras medidas sanitárias. Do total das fiscalizações, a polícia emitiu multas a 150 pessoas, sendo 70% referentes ao recolher obrigatório.

Entre esses casos, depois de receber uma denúncia, a polícia descobriu, no passado dia 12 de março, várias pessoas reunidas numa mercearia em Esch-sur-Alzette, sem cumprir os requisitos legais. Algumas pessoas não usavam máscara e outras consumiam álcool dentro da mercearia.

Outro caso dá conta de 10 pessoas surpreendidas num acampamento no norte do país, cerca da 1h da noite deste domingo. Os agentes reportaram às autoridades competentes 11 casos de incumprimento das regras em vigor, sobretudo no contexto de aglomerações de pessoas em superfícies comerciais que não cumpriam as normas.

