Desacatos

Várias pessoas agressivas detidas durante a noite

Laura BANNIER Agentes da polícia do Grão-Ducado prenderam várias pessoas que estavam a causar um incómodo público durante a noite de sábado para domingo.

A polícia teve uma noite agitada entre sábado 3 e domingo 4 de Setembro. Muitas pessoas que demonstraram um comportamento particularmente agressivo foram objecto de intervenções policiais. As detenções começaram mesmo à tarde, por volta das 15h15, na cidade do Luxemburgo, revela a polícia no seu boletim.

Os agentes foram chamados por um dono de restaurante na rue de Strasbourg. Esta última testemunhou uma altercação entre duas pessoas. Um deles estava a ter dificuldade em acalmar-se e estava fortemente intoxicado. Após o seu exame médico, o homem, que representava um perigo para si próprio e para os outros, foi colocado em detenção. O comportamento agressivo continuou no sábado à noite. Desta vez, foi na Rue du Fort Neipperg, na capital, que os oficiais intervieram.

No local, um homem estava a assediar o pessoal de segurança de um restaurante do qual tinha sido expulso por causa do seu comportamento agressivo. Visivelmente bêbado, o indivíduo estava a ter dificuldade em acalmar-se e não queria sair das instalações, apesar do pedido dos oficiais. Por conseguinte, foi colocado sob prisão.

Agrediu os oficiais

Por volta das 4.50 da manhã, um homem em estado de intoxicação óbvia atravessou o caminho de uma patrulha policial na Boulevard J.-F. Kennedy, em Esch-sur-Alzette. Depois de agredir os agentes à medida que passavam, o indivíduo era escoltado de volta a sua casa pela polícia. Foi então novamente visto na mesma rua, onde estava a cambalear na estrada. O homem era um perigo para si próprio e para os outros e foi levado sob custódia durante a noite. Ao mesmo tempo, na Avenue J.-F. Kennedy, em Kirchberg, que outro indivíduo com comportamento agressivo foi denunciado à polícia. O homem estava a tentar atirar cadeiras de um terraço de restaurante para os carris do eléctrico. Foi também levado sob custódia.

