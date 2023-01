Novas interfaces, abertura de P+R ou modernização de estações: os CFL vão finalizar vários projetos importantes nos próximos meses.

Luxemburgo 5 min.

Mobilidade

Várias obras na rede ferroviária do Luxemburgo em 2023

Mélodie MOUZON Novas interfaces, abertura de P+R ou modernização de estações: os CFL vão finalizar vários projetos importantes nos próximos meses.

Em 2023, os Caminhos-de-Ferro Luxemburgueses (CFL) vão dar seguimento ao programa de modernização e extensão da infraestrutura ferroviária do Grão-Ducado para responder melhor à evolução das necessidades dos utilizadores.

Segundo os dados oficiais, em 2021 16,6 milhões de passageiros viajaram de comboio no Luxemburgo e são cada vez mais os que escolhem a ferrovia em detrimento da rodovia.

Veja como vão ser os futuros comboios do Luxemburgo O novo equipamento foi apresentado ao público, esta terça-feira, na feira comercial InnoTrans, em Berlim.

Para responder a esta procura crescente, os CFL investiram consideravelmente na melhoria das infraestruturas ferroviárias do país. Cerca de quatro mil milhões de euros terão sido investidos ao longo de uma década para modernizar estações e paragens, expandir ou criar novos P+R (serviço de estacionamento para quem quiser deixar o carro estacionado e viajar de comboio) e aumentar a capacidade destes lugares (+43% entre 2019 e 2024).

Vários projetos de grande envergadura entrarão na sua fase final ainda este ano. Nos próximos meses, duas novas interfaces serão postas em serviço nas linhas 60 (Luxemburgo - Esch/Alzette - Rodange) e 70 (Luxemburgo - Rodange - Athus/Longwy), bem como na linha 10, que liga o Luxemburgo a Troisvierges e Gouvy.

Mais 1.600 lugares de estacionamento em Rodange

A primeira, em Rodange, vai oferecer 1.600 lugares de estacionamento adicionais a partir de meados de abril, graças a um novo P+R. Uma nova infraestrutura que "ajudará a aliviar o congestionamento no sul e centro do país", explicou o ministro da Mobilidade, François Bausch (Déi Gréng) à RTL.

Até ao final do ano, "o acesso à estação será facilitado graças aos trabalhos na estrada de acesso no lado norte, no subsolo e na área em redor do edifício de passageiros. De junho a dezembro, a infraestrutura ferroviária (plataforma, vias, catenárias) será também renovada a leste da estação", informou a CFL em comunicado.

Já em Mersch, os trabalhos de modernização da estação estarão concluídos até ao final de 2023. Esta nova estação é um passo "muito importante" para o país devido à sua ligação com a capital e Kirchberg, graças ao funicular de Pfaffenthal, recordou o ministro da Mobilidade no início de janeiro.

Quanto ao novo P+R, com mais de 400 lugares, espera-se que seja concluído no próximo verão. A empreitada também planeia reabrir a via acessível "a partir da plataforma recentemente construída ao lado do edifício de passageiros".

Dommeldange. Túnel subterrâneo vai substituir passagem de nível A PN13, que apresenta vários constrangimentos para os condutores, tem os dias contados. Mas ainda não se sabe quando começam as obras.

Coberturas serão instaladas na estação de Ettelbruck

Durante os próximos meses, os CFL trabalharão também em duas outras interfaces, em Ettelbruck e Howald, "em estreita cooperação com outros atores públicos, incluindo a Administração das Estradas e Pontes".

Na estação de Ettelbruck, da linha 10, os trabalhos ferroviários estão quase a terminar, após a abertura completa do Quai II e de uma via adicional em dezembro. Em breve serão instaladas coberturas nas plataformas para melhorar o conforto dos passageiros que esperam pelo comboio.

Ao mesmo tempo, a Administração das Estradas e Pontes iniciará a implementação do troço subterrâneo da N7 entre o cruzamento de Wark e o monumento Patton. "Estas obras são um pré-requisito para a construção pelos CFL do novo edifício de passageiros, da estação de autocarros e do novo P+R", sublinham os CFL.

Consulte o mapa dos trabalhos planeados Para saber quando é que a linha em que está a viajar será afetada pelas obras, consulte o mapa anual de obras publicado no site dos CFL.

Na interface de Howald, nas linhas 60 e 90 (Luxemburgo-Bettembourg-Thionville), a ponte pedonal existente será alargada para ligar a estação dos CFL à estação de autocarros em construção em frente ao centro comercial. Serão também instalados elevadores e escadas rolantes para a paragem do elétrico a partir das plataformas ferroviárias.

Melhorar segurança dos utilizadores é prioridade

Em Troisvierges, no norte do país, o ano será dedicado ao progresso dos trabalhos do novo P+R, que proporcionará 400 lugares de estacionamento adicionais até ao final de 2024.

Nos próximos meses serão também empreendidos trabalhos para melhorar a segurança dos utilizadores, uma das prioridades da empresa. Por exemplo, até ao verão, a passagem de nível PN20 em Lorentzweiler, que é atravessada por comboios da linha do Norte, será removida. "Estes trabalhos estão a ser realizados em coordenação com a Administração das Pontes e Estradas a fim de limitar o impacto nos clientes", explica a ferroviária nacional.

Luxemburgo vai ter uma das maiores pontes ferroviárias suspensas da Europa A ponte em arco suspensa sobre a A3, junto à área de serviço de Berchem, servirá a nova linha de comboio entre Howald e Bettembourg.

Na linha 30 (Luxemburgo - Wasserbillig - Trier), prosseguirão os trabalhos na central do Building Management System (BMS) em Wasserbilig. Este é um projeto importante, uma vez que permitirá à CFL gerir "todos os elementos de monitorização e medição ligados colocados nas infraestruturas e edifícios dos CFL em todo o país".

Para além destes projetos maiores, vários outros trabalhos serão dedicados à manutenção e modernização recorrentes das infraestruturas em diferentes linhas. Isto não será feito sem os encerramentos ferroviários, mas estes serão planeados como nos anos anteriores, dando prioridade aos períodos de menor tráfego, ou seja, fins de semana e feriados escolares. Mas há boas notícias para quem continua a precisar de viajar de comboio durante estes períodos: os CFL asseguram que "as férias escolares serão menos afetadas do que em 2022 por períodos de encerramento prolongados".

Túnel de Schieburg deverá reabrir a 17 de abril No final de agosto, o túnel de Schieburg, no norte do país, colapsou. Felizmente, o incidente não causou feridos. O troço da linha 10 entre Kautenbach e Clervaux teve de ser encerrado, tal como o túnel. A reabertura foi adiada, uma vez que os trabalhos de reparação do túnel estão a demorar mais tempo do que o inicialmente previsto. Espera-se agora que os comboios tornem a circular no final das férias da Páscoa, a 17 de abril.

(Artigo originalmente publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.