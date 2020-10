Várias lojas e centros comerciais abertos no “domingo dos casacos”

Várias lojas e centros comerciais do Luxemburgo abrem no domingo, dia 25 de outubro, por ocasião do “domingo dos casacos” (“Mantelsonndeg”, em luxemburguês).

Para quem não conhece, trata-se de uma tradição luxemburguesa que, segundo algumas fontes, tem origem na Idade Média. Em tempos, o ‘domingo dos casacos’ era o único domingo do ano em que as lojas abriam. Calhava sempre no último domingo antes do Dia de Todos os Santos e era o dia em que quem vivia no campo e nas aldeias se dirigia à capital para comprar roupas quentes para o Inverno, nomeadamente um casaco. Um casaco novo para vestir no Dia de Todos os Santos.

Mantendo a tradição viva, todos os anos, inúmeros estabelecimentos comerciais abrem no domingo antes do Dia de Todos os Santos, propondo promoções especiais.

Várias lojas e centros comerciais aderem à iniciativa. As lojas do centro da cidade do Luxemburgo, do bairro da gare da capital, o Pall Center em Oberpallen, as lojas de Esch-sur-Alzette e Ettelbruck, assim como o Belval Plaza são alguns deles, de acordo com o site Just Arrived. A maior parte abre das 14h00 às 18h00.

Para facilitar as deslocações dos clientes, há autocarros e parques de estacionamento gratuitos. No que toca à capital do país, por exemplo, a informação sobre os transportes pode ser consultada em vdl.lu.



Diana Pereira/Manuela Pereira

