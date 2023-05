Autoridades apreenderam cinco cartas de condução entre domingo à tarde e segunda-feira de manhã.

Fiscalização

Várias cartas de condução apreendidas devido ao álcool

A polícia grã-ducal apreendeu cinco cartas de condução entre a tarde de domingo e o início da manhã desta segunda-feira, todas relacionadas com o excesso de álcool.



O primeiro condutor foi sinalizado ainda durante a tarde de domingo em Echternach . Depois de mandada parar pela polícia, a automobilista revelou uma taxa de alcoolemia acima do permitido por lei, sendo que a carta que acabou por ser confiscada também "não era válida". O veículo foi apreendido por ordem do Ministério Público, referem ainda as autoridades no boletim policial.

Horas mais tarde, às 22h40, outro condutor foi submetido a um teste de alcoolemia, em Redange, devido a condução suspeita. O automobilista ficou temporariamente impedido de conduzir.

Já depois da meia-noite, uma patrulha em Differdange sinalizou uma viatura que circulava em velocidade excessiva na Avenue de la Liberté. O veículo acabou por se mandado parar em Niederkorn e, também neste caso, o condutor acusou álcool no sangue e a carta foi apreendida.

O quarto caso deu-se ao início da manhã desta segunda-feira, em Belvaux, na rue de La Gare, onde um episódio semelhante com outro condutor teve o mesmo desfecho.

Ainda de acordo com o boletim policial, outra apreensão aconteceu na capital esta manhã, na rue de Bouillon. Além do teste positivo ao álcool e da apreensão da carta, o veículo em causa não tinha inspeção nem seguros válidos. Dentro do automóvel, as autoridades encontraram ainda "soqueiras e um saco com restos de marijuana", pode ler-se.

